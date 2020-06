Estátua do padre António Vieira vandalizada em Lisboa

Com a palavra "descolonização" pintada a vermelho, a estátua do Padre António Vieira, que está instalada no Largo Trindade Coelho, em Lisboa, desde 2017, surgiu vandalizada esta quinta-feira à tarde.

Isto acontece numa altura em que nos EUA e em alguns países europeus verifica-se uma onda protestos que tem levado ao derrube de estátuas de figuras associadas a colonizadores e esclavagistas, na sequência das manifestações contra a morte do afro-americano George Floyd durante uma violenta detenção policial em Minneapolis.

Filósofo jesuíta, escritor e orador, o Padre António Vieira (1608-1697) foi uma das maiores personalidades portuguesas do século XVII, destacando-se como missionário no Brasil, tendo sido um defensor dos direitos dos povos indígenas, lutando conta a sua exploração.

A estátua do Padre António Vieira foi instalada em junho de 2017, tendo sido o resultado de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia, no âmbito da requalificação do Largo Trindade Coelho.

A estátua foi erguida para homenagear "uma das maiores personalidades do pensamento" português, como disse o presidente da câmara, Fernando Medina, no dia da inauguração, a 22 de junho.

Já em 2017, a obra foi alvo de polémica quando foi anunciada uma manifestação contra a estátua do Padre António Vieira, que foi impedida por um grupo nacionalista, Portugueses Primeiro.

O grupo Descolonizando contou na altura ao DN que o objetivo da manifestação pacífica era homenagear as vítimas da escravatura, perante uma figura que consideravam um "esclavagista seletivo", mas foram impedidos por elementos do Portugueses Primeiro.

Agora, a obra volta a ser notícia, mas por ter sido vandalizada. Nas redes sociais, começaram a circular esta quinta-feira as imagens que mostram as letras da palavra "descolonização" pintadas a vermelho na base da estátua, os corações vermelhos inscritos no peito das crianças indígenas e a mesma cor no rosto do Padre António Vieira.

Esta situação acontece numa altura em que estátuas de figuras ligadas ao imperialismo, colonialismo ou associadas a esclavagistas têm sido derrubadas e vandalizadas. A morte do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia branco em Minneapolis foi o rastilho para este movimento contra as estátuas de figuras do passado.

A estátua de Cristóvão Colombo, em Boston, por exemplo, foi decapitada, numa altura em que pedidos para remover esculturas em comemoração de colonizadores e esclavagistas varrem os Estados Unidos e outros países europeus durante a vaga de protestos anti-racismo.

Uma estátua de Colombo também foi vandalizada em Richmond, na Virgínia, esta semana, segundo relatos locais.

Já esta quinta-feira soube-se que autoridades municipais de Poole, no sul de Inglaterra, vão remover a estátua de Robert Baden-Powell, o fundador do movimento escotista que tem mais de 54 milhões de membros em todo o mundo. Tudo por causa das simpatias nazis do antigo herói de guerra britânico, que morreu em 1941 com 83 anos.