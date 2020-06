Duas pessoas soterradas em Alcabideche após queda de uma torre de telecomunicações

Duas pessoas estão soterradas após a queda de uma torre de telecomunicações em Alcabideche, no concelho de Cascais. As duas vítimas estão a receber assistência por parte de elementos da equipa do INEM, disse ao DN fonte dos bombeiros locais.

Estão 17 operacionais no local, apoiados por sete viaturas. O alerta terá sido dado às 10:40.

Em atualização.