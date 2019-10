Duas escolas vão continuar fechadas nos Açores

O Governo dos Açores anunciou esta quarta-feira à noite que a escola do 1.º ciclo da vila de São Roque estará fechada amanhã, "por razões de segurança", os mesmos motivos que determinam o fecho da escola básica e secundária Manuel de Arriaga, neste último caso prolongando-se o encerramento até sexta-feira.

O furacão Lorenzo passou na madrugada de hoje, entre as 04:00 e as 04:30 (mais uma hora em Lisboa), a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas, mas o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil já foi desativado e a situação está a regressar à normalidade.

No mais recente balanço, realizado ao final da tarde em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, anunciou que o Plano Regional de Emergência foi desativado às 17:00 locais.

O ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, irá deslocar-se amanhã aos Açores, em representação do primeiro-ministro, António Costa, para analisar os danos causados pelo furacão.

O furacão Lorenzo perdeu, entretanto, força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.