PJ detém os três suspeitos de homicídio do jovem de 24 anos no Campo Grande

Pedro Fonseca, de 24 anos, foi assassinado junto ao McDonald's do Campo Grande às 23 horas do dia 28 de dezembro. A vítima, recém-licenciado em Engenharia Informática, era filho de um ex-inspetor da PJ e morreu quando três homens o tentavam assaltar.

Esta manhã a Polícia Judiciária (PJ) fez buscas e deteve os três presumíveis autores do crime, residentes na linha de Sintra, depois de os ter conseguido identificar há alguns dias com a ajuda de câmaras de videovigilância no local do roubo.

Os suspeitos têm todos menos de 20 anos e terão sido autores de outros assaltos, confirmou ao DN fonte policial envolvida na investigação. Desde o início da investigação, a cargo da PJ, que o homicídio estava já a ser ligado a uma vaga de assaltos com faca que ocorreram no último ano na mesma zona.

Apesar de nunca ter havido qualquer vítima ferida durante esses roubos, as descrições dos queixosos apontavam para o mesmo grupo de três jovens armados com facas.

Em comunicado esta manhã, a PJ avança que continua a fazer "diligências, no sentido de apurar cabalmente o envolvimento dos suspeitos na prática do mencionado crime", remetendo "esclarecimentos complementares para momento posterior".

Pedro Fonseca foi encontrado gravemente ferido numa zona de estacionamento junto à Faculdade de Ciências e acabou por morrer. Terá tentado resistir a um assalto.

O jovem engenheiro era filho de um inspetor-chefe da Polícia Judiciária na reforma. Na noite do homicídio, regressava de um restaurante de 'fast food' no Campo Grande quando se deu a tentativa de assalto. Foi esfaqueado supostamente porque terá oferecido resistência.

O jovem foi socorrido pela emergência médica, mas devido aos ferimentos graves acabou por morrer no local.