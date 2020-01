PJ detém os três suspeitos de homicídio do jovem de 24 anos no Campo Grande

Jovem assassinado no Campo Grande era filho de ex-inspetor da PJ

Paula Freitas Ferreira com Lusa

Pedro Fonseca, de 24 anos, foi assassinado junto ao McDonald's do Campo Grande às 23 horas do dia 28 de dezembro. A vítima, recém-licenciado em Engenharia Informática, era filho de um ex-inspetor da PJ e morreu quando três homens o tentavam assaltar.

Esta manhã a Polícia Judiciária (PJ) fez buscas e deteve os três presumíveis autores do crime, residentes na linha de Sintra, depois de os ter conseguido identificar há alguns dias com a ajuda de câmaras de videovigilância no local do roubo.

Os suspeitos têm todos menos de 20 anos e terão sido autores de outros assaltos, confirmou ao DN fonte policial envolvida na investigação. Desde o início da investigação, a cargo da PJ, que o homicídio estava já a ser ligado a uma vaga de assaltos com faca que ocorreram no último ano na mesma zona.

Apesar de nunca ter havido qualquer vítima ferida durante esses roubos, as descrições dos queixosos apontavam para o mesmo grupo de três jovens armados com facas.

Em comunicado esta manhã, a PJ avança que continua a fazer "diligências, no sentido de apurar cabalmente o envolvimento dos suspeitos na prática do mencionado crime", remetendo "esclarecimentos complementares para momento posterior".

Pedro Fonseca foi encontrado gravemente ferido numa zona de estacionamento junto à Faculdade de Ciências e acabou por morrer. Terá tentado resistir a um assalto.

O jovem engenheiro era filho de um inspetor-chefe da Polícia Judiciária na reforma. Na noite do homicídio, regressava de um restaurante de 'fast food' no Campo Grande quando se deu a tentativa de assalto. Foi esfaqueado supostamente porque terá oferecido resistência.

O jovem foi socorrido pela emergência médica, mas devido aos ferimentos graves acabou por morrer no local.

Estudantes universitários querem mais polícia e iluminação junto aos Campus

Na sequência deste crime, as associações de estudantes universitários exigiram esta segunda-feira um maior investimento em policiamento e iluminação junto aos campus universitários de Lisboa na sequência dos assaltos registados naquela zona e da morte de um estudante.

Doze associações de estudantes chamam a atenção para os assaltos que têm vindo a ocorrer na zona do Campus da Cidade Universitária, exigindo por isso um maior investimento no policiamento das faculdades dos campi universitários de Lisboa e das suas imediações.

"Apesar dos esforços da polícia para impedir a criminalidade nesta zona, é fundamental a alocação de mais agentes", alertam em comunicado.

Os estudantes pedem também um "grande investimento na iluminação do Campus", pois no seu entendimento a falta de luz "gera um ambiente propício a situações de assédio e assaltos no campus".

"São muitas as áreas com falta de iluminação nestas zonas, que geram um clima de insegurança para os estudantes e facilitam ações criminosas", salientam.

As associações dizem estar disponíveis para participar com a reitoria, os órgãos de gestão das faculdades, as forças policiais e a Câmara Municipal de Lisboa "na construção de soluções que garantam a segurança e bem-estar de todos os estudantes".

As associações de estudantes lamentaram a morte do jovem, salientando que este crime foi o culminar de várias incidências que têm ocorrido na zona do Campus da Cidade Universitária.

"Esta zona da freguesia de Alvalade é conhecida no meio estudantil como palco de recorrente atividade criminosa", referem, acrescentando que nas imediações dos Campus Universitários existem caso de "prostituição, assédio, assaltos armados a carros ou tráfico de drogas".

De acordo com os estudantes, também tem havido relatos de atividade criminosos nos campus universitários da Ajuda e da Alameda.

"O medo e a insegurança não devem entrar na Universidade, que deve ser um lugar em que os estudantes se sentem seguros", sublinham.

O alerta é feito pelas Associações de Estudantes das Faculdades de Direito de Lisboa, de Arquitetura, de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Ciências de Lisboa, de Farmácia da Universidade de Lisboa, de Medicina, Medicina Veterinária, Motricidade Humana, Psicologia e do Instituto de Educação e ainda estudantes dos Institutos Superiores de Agronomia, de Economia e gestão e Instituto Superior Técnico.