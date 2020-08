Detido suspeito de atear fogo que matou animais de canil

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve esta quarta-feira "em flagrante delito de um indivíduo indiciado por mais de três dezenas de incêndios florestais, ocorridos na zona de Sobrado - Valongo e Baltar", informou a PJ num comunicado enviado às redações.

A detenção foi levada a cabo com a colaboração de diversas entidades, designadamente o Grupo de Trabalho do Norte de Redução das Ignições Florestais, a GNR, a ANEPC, ICNF, Bombeiros Voluntários e Autarquias locais.

Entre os incêndios de que é suspeito está o recentemente noticiado que vitimou dezenas de animais num canil em Agrela, Santo Tirso, e que teve origem em Valongo.

"Os incêndios terão sido provocados com recurso a isqueiro, num quadro repetitivo, que se estende no tempo, pelo menos desde o início de julho. O detido, embora trabalhasse, conciliava tal atividade com a constante circulação, de dia e de noite, nas zonas florestais, efetuando múltiplas manobras evasivas e condução errática, presumivelmente para despistar as autoridades. A investigação teve que avocar consideráveis recursos humanos e materiais, para concretizar a sua detenção na sequência de mais um ato criminoso", refere a Polícia Judiciária.

De acordo com a PJ, "a permanente deflagração de ignições florestais nas zonas de Valongo e Baltar, tem originado um esforço considerável por parte dos Bombeiros e entidades responsáveis pela conservação da floresta, que há muito clamavam pela resolução da situação", até porque "a zona onde têm ocorrido os incêndios ateados pelo ora detido caracteriza-se como sendo zona de floresta com implantação de inúmeras empresas e residências, aquilo que é considerado o interface urbano-florestal, daí a sua elevada perigosidade".

O detido, de 29 anos, é eletricista de profissão, tem antecedentes policiais por crime de incêndio florestal e vai agora ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.