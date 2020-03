Detidas 39 pessoas e fechados 649 estabelecimentos por desobediência ao estado de emergência

Em comunicado, o MAI refere que a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver, desde as 00:00 do dia 22 de março, "uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população", dando cumprimento às determinações do decreto que regulamenta o estado de emergência.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita avança que desde 22 de março até às 18:00 desta quarta-feira, foram detidas 39 pessoas pelo crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência.

No mesmo período, foram encerrados 649 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, segundo o MAI.

No comunicado, o Ministério da Administração Interna reitera o apelo a todos cidadãos para "o escrupuloso cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, contribuindo assim para conter a propagação da pandemia".

Em Portugal a Covid-19 já provocou 43 mortes, mais 10 do que na véspera, e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados da Covid-19 foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência até 02 de abril, cabendo as forças e serviços de segurança fiscalizar as medidas em vigor.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 19.000 morreram.