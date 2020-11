Despiste na A1 levou ao corte parcial entre Lisboa e Alverca

Um veiculo ligeiro despistou-se ao final da manhã deste domingo (15 de novembro) quando circulava no sentido Sul-Norte na A1, no troço entre Lisboa e Alverca, levando ao corte parcial do trânsito e ao engarrafamento nessa zona.

De acordo com fonte da GNR, o trânsito, que esteve sempre a circular pela esquerda, está a gora restabelecido e afluir, pois o carro já retirado do local pelo reboque.

A mesma fonte acrescentou que o acidente não causou vitimas, tendo a patrulha da GNR e de Socorro acorrido ao local.