Despiste de carro no centro do Porto provoca dois mortos

Um carro despistou-se contra uma habitação no centro do Porto, esta manhã, provocando dois mortos, confirmou ao DN o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

O acidente aconteceu na rua Morgado de Mateus, no Bonfim. O condutor do carro viria a alta velocidade e terá passado um sinal vermelho, segundo testemunhas presentes no local. As vítimas são o condutor e uma pessoa que ia passar na rua na altura do despiste, dois homens na casa dos 60 anos. "O veiculo embateu na habitação e os técnicos estão a avaliar se há perigo de derrocada da fachada do prédio", disse ao DN o oficial do comando metropolitano da PSP no Porto, Paulo Barros.

Rua Morgado de Mateus, no centro do Porto © Imagem via Google Maps

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"As causas do acidente ainda são desconhecidas", acrescenta o oficial da PSP.

O prédio contra a qual o veiculo se despistou "sofreu alguns danos", segundo o comandante do Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques. O primeiro andar - onde vive uma senhora de 90 anos, que não sofreu qualquer ferimento - ficou sem condições de habitabilidade.

O alerta foi recebido às 8:24 e dirigiram-se ao local os bombeiros sapadores do Porto, elementos da PSP e do INEM. O trânsito na rua encontra-se cortado e assim deve permanecer por, pelo menos, mais duas horas.