Derrocada na Madeira. Há suspeita de duas pessoas soterradas

Ocorreu esta quarta-feira uma derrocada na Levada do Caldeirão Verde, em Santana, Madeira, avança o Diário de Notícias da Madeira. Duas pessoas terão ficado soterradas. Segundo o Jornal da Madeira, as pessoas que ficaram soterradas estão vivas.

O Diário de Notícias da Madeira dá conta que as duas pessoas, que deverão ser turistas, iniciaram o percurso nas Queimadas, tendo sido atingidas por pedras e terra ao início da tarde.

O presidente da Câmara de Santana disse em declarações à TVI que três pessoas foram atingidas, mas uma conseguiu escapar ilesa, tendo depois alertado as autoridades.

A estação de Queluz de Baixo, no local, afirma que terão sido atingidas sete pessoas, uma delas escapou ilesa à derrocada, as restantes ficaram feridas com gravidade, mas não correm risco de vida. ​​​​​​Serão turistas franceses. ​Os feridos já terão sido resgatados e encaminhados para um hospital de campanha.

Contactados pelo DN, os bombeiros voluntários de Santana e o Serviço Regional de Proteção Civil remeteram esclarecimentos para mais tarde. Um meio aéreo foi acionado para o local.

A levada, onde ocorreu a derrocada, de 6,5 quilómetros e com um tempo médio de percurso de cinco horas e meia, é muito procurada por turistas. Tem início e fim no Parque Florestal das Queimadas e oferece ao caminhante vistas da orografia do interior da ilha.

O trilho inclui a esplanada da levada do Caldeirão Verde, numa altitude dos 990 metros.

Esta derrocada acontece uma semana depois de uma outra em São Roque, Funchal. Ocorreu a 23 de outubro numa pedreira e fez um morto.