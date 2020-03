CUF reforça serviços em Lisboa e Cascais e fecha urgências em Almada e Sintra

A epidemia do covid-19 está a fazer que as unidades privadas também tenham que reorganizar os seus serviços. O Grupo Mello Saúde informou os seus funcionários, através de um comunicado interno divulgado na sexta-feira à noite e a que o DN teve acesso, que os recursos do Atendimento Médico Não Programado de Adultos irão encerrar temporariamente nos Hospitais CUF Almada e CUF Sintra para se deslocar recursos humanos e técnicos para outras unidades de Lisboa e Cascais, nomeadamente CUF Descobertas, no Parque das Nações, CUF Infante Santo, em Alcântara, e CUF Cascais. No entanto, as unidades de Almada e de Sintra manterão em funcionamento os serviços de atendimento não programado a doentes pediátricos.

Para assegurar a resposta necessária no Hospital CUF Cascais, o Grupo informa que o serviço de Atendimento Médico Permanente a doentes pediátricos será transferido temporariamente para o Hospital CUF Sintra. A consulta não programada de pediatria do Hospital CUF Infante Santo também será temporariamente encerrada, podendo os doentes recorrer aos restantes Atendimentos Pediátricos da rede CUF (Hospital CUF Descobertas, Clínica CUF Almada e Hospital CUF Sintra).

Ao que o DN apurou todas estas medidas começaram a ser aplicadas logo às 00.00 deste sábado, dia 14, e foram dadas a conhecer à Direção-Geral da Saúde. O objetivo é centralizar os recursos onde já está a haver uma afluência maior e onde se espera que venha a aumentar no sentido de se dar uma resposta mais eficaz ao surto provocado pelo coronavírus.

No comunicado interno, a José de Mello Saúde agradece a dedicação e o profissionalismo de todos os colaboradores perante este período exigente e complexo. "Consciente da realidade dinâmica atual, a José de Mello Saúde ajustará as medidas adotadas em função da evolução dos acontecimentos, sendo que quaisquer alterações serão de imediato comunicadas a todos os colaboradores", finaliza a nota da Comissão Executiva.