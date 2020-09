Covid-19 Simplificado para Totós dá 3000 euros a aluno da António Arroio em concurso da Hovione

Uma vela, uma máscara, um maçarico e um marcador que escreve num quadro branco. O vídeo de Tomás Oliveira, 17 anos, aluno do 12.º ano de Cinema e Vídeo, da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, tem a simplicidade das explicações inteligentes. Explica claramente a importância de usar máscara e manter o distanciamento físico de dois metros para nos protegermos, e aos outros, da infeção por covid-19 e venceu o concurso de vídeos escolares ABCovid, promovido pela farmacêutica Hovione, idealizado e organizado por uma equipa de estagiários da empresa para ajudar os alunos no regresso às aulas em tempos de pandemia, e que teve como júri o cientista Alexandre Quintanilha, I3S, o virologista Pedro Simas, do IMM, a cientista Mafalda Paiva, da Hovione, e a youtuber Sofia Barbosa.

O prémio, entregue a Tomás Oliveira pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é de três mil euros. O autor de "Covid-19 Simplificado para Totós" não estava à espera de o ganhar. Esteve até à última para concorrer e quando o fez foi no sentido de abrir os olhos a quem, apesar de ter a informação à disposição, escolhe ignorá-la ou desvalorizá-la.

"No vídeo não dou nenhuma informação a que as pessoas não tenham acesso todos os dias, mas, pensando naqueles países onde as pessoas estão a recusar-se a usar máscara e a cumprir o distanciamento, cheguei àquele conceito, para mostrar a diferença entre usar máscara e manter o distanciamento físico e não o fazer. Para aqueles que parecem ter alguma dificuldade em entender", diz Tomás Oliveira, para quem a covid-19 é uma preocupação, sobretudo por causa dos avós e do pai, e que se inspirou no trabalho do youtuber Casey Neistat, que é uma referência para o estudante, para encontrar o conceito do vídeo que levou a concurso.

Acabado de receber a notícia da vitória, ainda não pensou bem no que vai fazer com três mil euros, mas provavelmente vai guardá-los para ajudar a financiar os seus planos de estudar cinema nos Estados Unidos.

Os outros vencedores do concurso que se realizou entre junho e agosto, e contou com a participação de 94 escolas e 194 vídeos de alunos entre os 10 e os 20 anos, foram Daniela Lemos, de 15 anos, aluna da Escola Secundária Almeida Garrett, em Gaia, que arrecadou o segundo lugar e 1500 euros com o vídeo Férias em Segurança, uma animação sobre os cuidados a ter para evitar o contágio em tempo de férias, e Miguel Almeida, de 17 anos, da Escola Secundária Tomaz Pelayo, em Santo Tirso, com Protege os que te rodeiam, um filme que tem por protagonistas os objetos que no dia-a-dia nos protegem do vírus e que valeu ao seu autor o terceiro lugar e mil euros.

Os vencedores foram anunciados nesta tarde numa cerimónia na Fundação Calouste Gulbenkian que contou com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e em que Guy Villax, CEO da Hovione, na intervenção de abertura, disse estar muito feliz com a "quantidade, qualidade e diversidade dos vídeos enviados", que espera que "façam parte das conversas nos recreios e ajudem os estudantes a viver com o vírus", disse, afirmando que contava com as escolas para que os partilhassem e os trabalhassem na luta contra a covid-19.

O virologista Pedro Simas respondeu a perguntas sobre o regresso às aulas no contexto da pandemia covid-19, no programa Maluco Beleza, transmitido na cerimónia, com o animador Rui Unas e a influencer Constanza Ariza como interlocutores.

A importância do uso da máscara e do distanciamento físico, o papel dos pais na transmissão de informação válida e na promoção de comportamentos responsáveis, em vez de proibições, e a proteção dos grupos de risco foram as principais mensagens passadas de forma descontraída pelo virologista. Mensagens reiteradas na conversa que se seguiu com os membros do júri no auditório da Gulbenkian, em que Tiago Brandão Rodrigues fez questão de intervir para esclarecer que o uso de máscara é obrigatório em todo o recinto escolar e que mais importante do que a imposição é a sensibilização dos alunos para o cumprimento das regras.

"Os professores são os verdadeiros infuencers dos mais novos", disse o ministro da Educação, que aproveitou para mais uma vez realçar a importância da disciplina de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, de que fazem parte os temas da saúde e do risco.

Ao longo de dez semanas, houve prémios para o melhor vídeo da semana, com um prémio de 350 euros, e na final, além dos três vencedores, tendo em conta a qualidade dos vídeos a concurso, o júri decidiu atribuir ainda oito menções honrosas:

Vídeo mais divertido: de Luna e Nino Roche, de 16 anos, do Liceu Francês International do Porto: Anti-Corona Power:

Autores mais persistentes: Vinícius Rodrigues Manso e Eurico de Jesus André, com 17 e 16 anos, da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Leiria, que apuraram para a fase final do concurso oito trabalhos (todos disponíveis aqui).

Escola com mais autores participantes: Escola Secundária de Luis Freitas Branco, em Paço d'Arcos;

Participantes mais novos: Inês Gil Guerra, da Escola Básica Dr. Anastácio Gonçalves, Alcanena; Carolina Faustino Barreiros, da Escola Básica Dionísio dos Santos Matias, Paço de Arcos; e Ana Clara Barbosa, Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro, todas com 10 anos.

Prémio ao melhor trabalho artístico: Rebeca Sampaio ,18 anos, Escola Secundária Francisco Franco, Funchal, Draw Covid19.

Prémio ao melhor trabalho científico: Maria Inês Ferreira, 14 anos, Escola Secundária Augusto Gomes, Matosinhos, O que fazer em isolamento perante infeção pelo novo coronavírus?

Prémio ao melhor trabalho técnico: Rui Reis, 17 anos, Escola Profissional de Comunicação e Imagem, Lisboa, The Next Page - ABCovid.