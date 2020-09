Covid-19. Portugal atinge os 73 604 casos de infeção. E 1953 mortes

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 665 casos de covid-19 e mais 9 mortes, segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo (27 de setembro). Desde que a pandemia começou no país, em março, foram confirmados 73 604 casos positivos da doença e 1953 óbitos.

O número de internamentos registou nas últimas 24 horas um novo aumento. São agora 635 os doentes hospitalizados (mais 20 que ontem), dos quais 89 estão em unidades de cuidados intensivos (mais quatro).

Foram dados como recuperados mais 267 pessoas - no total já estão dadas como curadas 47 647.

Por regiões, no Norte foram detetados mais 267 casos (duas mortes), no Centro mais 70 (duas mortes), Lisboa e Vale do Tejo tiveram nas últimas 24 horas mais 252 casos (cinco mortes), no Alentejo e Algarve não se registaram mortes e os casos foram, respetivamente, 55 e 38.

Nos Açores, surgiu mais um caso e na Madeira três.