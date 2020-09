Covid-19. Mais 884 casos e oito mortes

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 884 novos casos de covid-19 e mais 8 mortes, segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado (26 de setembro). Desde que a pandemia começou no país, em março, foram confirmados 72 939 casos positivos da doença e 1944 óbitos.

O número de internamentos registou nas últimas 24 horas uma diminuição. São agora 615 os doentes hospitalizados (menos nove do que ontem), dos quais 85 estão em unidades de cuidados intensivos (menos um).

Segundo o relatório da Direção-geral de Saúde 377 pessoas recuperaram nas últimas 24 horas, o que eleva para 47 380 o número de doentes que recuperaram.

Os óbitos registaram-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (6), Norte (1) e Centro (1).

Lisboa e Vale do Tejo foi a zona com mais novos casos (472, num total de 37 376), seguindo-se o Norte (292, 26 161), Centro (62, 5947), Algarve (mais 30 casos, 1543) e o Alentejo tem agora mais 20 casos (1432 no total acumulado desde março).

Os Açores reportaram mais cinco casos e a Madeira três.