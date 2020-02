Chuva regressa esta sexta-feira e fica para o fim de semana. Temperatura desce

Lagarde quer ligar as taxas de juro do BCE às alterações climáticas

Depois da bonança vem a tempestade. Após vários dias de céu limpo e temperaturas acima da média para esta altura do ano, o fim de semana vai trazer chuva para todo o país.

Segundo o IPMA, A precipitação vai fazer-se sentir já esta sexta-feira, dia para o qual se preveem "períodos de chuva fraca no Algarve até final da manhã e no Minho a partir da tarde, em especial no litoral". A zona da Grande Lisboa terá "períodos de céu muito nublado" e há a "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca", estando previstas temperaturas entre os 10º e 18º C. Para o Grande Porto estão previstos "períodos de chuva fraca a partir da tarde" e temperaturas entre 11º e 17º C.

Para sábado, a previsão do IMPA para o continente é de "períodos de de chuva, passando gradualmente a aguaceiros fracos e pouco frequentes", com "pequena descida de temperatura, em especial nas regiões norte e centro" e "possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela até final da manhã" .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No domingo deverá registar-se uma "pequena descida da temperatura mínima", mas a chuva vai diminuir, estando prevista apenas a "possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho no final do dia.