Chef Ljubomir Stanisic assistido e transportado ao hospital

Ao sexto dia em greve de fome em frente à Assembleia da República, o chef Ljubomir Stanisic sentiu-se mal e foi transportado de urgência para o hospital.

O empresário da restauração começou a sentir-se mal após um discurso na tarde desta quarta-feira, avança a TVI, e o INEM teve de ser chamado ao local.

O chefe de cozinha foi assistido no local e terá registado valores de glicemia bastante baixos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a TVI, Ljubomir Stanisic afirma, contudo, que pretende regressar ao protesto depois de receber alta hospitalar.

Stanisic faz parte de um grupo de vove empresários responsáveis pelo movimento "A Pão e Água" que se mantêm em greve de fome à porta da Assembleia da República em Lisboa, em protesto contra as medidas de restrição impostas ao setor da restauração no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

Pretendem ser recebidos pelo Primeiro-ministro António Costa ou pelo Ministro da Economia Pedro Siza Vieira.