Carteirista procurado em cinco países detido em Lisboa

Um cidadão estrangeiro, de 57 anos, foi detido no sábado, dia 21, em Lisboa "suspeito da prática de dois crimes de furto", divulgou esta quinta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

"O suspeito, por volta das 16h25, furtou uma mala contendo um telemóvel e bens pessoais na zona do Saldanha, em Lisboa", explica o comunicado desta força policial. "Na posse destes bens e em fuga, acaba por encontrar refúgio no hall de entrada de um hotel contíguo, de onde acaba por subtrair bens a um hóspede que estava a fazer o registo de entrada naquele momento. Todas estas ações foram levadas a cabo de forma discreta, sem que as vítimas se apercebessem", acrescenta.

A PSP detetou o suspeito no interior do hotel, logo depois de ter sido cometido o segundo furto e nesse momento deteve-o.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Suspeito de 10 furtos

O detido estava a ser investigado desde setembro, explica a PSP. É suspeito de ter cometido "10 furtos, 9 deles efetuados em hotéis de Lisboa e um contra turistas, tendo arrecadado bens no valor de cerca de 13 mil euros com esta prática ilícita".

Segundo o Comando Metropolitano da PSP, o suspeito "introduzia-se ilicitamente nas zonas de check-in, refeições e trânsito de clientes de hotéis, e aproveitando o frenesim sintomático destas áreas, subtraía malas e bagagens das pessoas que ali se iam instalar."

"Conhecido pela Europa"

"Através da investigação apurou-se que o mesmo é conhecido pela Europa como sendo um carteirista internacional", continua o comunicado. Especializado neste tipo de crimes, estaria em Portugal "com único fito de cometer crimes contra turistas", considera a PSP. Existem registos de que terá cometido crimes idênticos em vários países da Europa, nomeadamente na Bélgica, Holanda, Finlândia, Suíça e França.

Presente a tribunal, o juiz decidiu aplicar-lhe a mais gravosa das medidas de coação - a prisão preventiva.