Capital do Natal em Oeiras acusada de "fraude"

A Capital do Natal abriu portas no passeio marítimo de Algés, em Oeiras, na sexta-feira, mas já chovem críticas, reclamações junto a associações de consumidores e até já há uma petição que o parque de diversão seja fechado.

Vários visitantes sentem-se enganados e vítimas de publicidade enganosa, como se comprova ao olhar para as diversas caixas de comentários da página da Capital do Natal no Facebook. "É uma fraude. Publicidade enganosa, sem neve, longas filas, casas de banho mal preparadas, comida ruim e apenas três atrações. É uma farsa. Tem de ser denunciado", escreve uma utilizadora espanhola, num comentário com muitas semelhanças com a de outras pessoas, nomeadamente espanholas.

Noutros comentários surge uma fotografia de uma rena deitada num tapete, com os utilizadores a criticarem as más condições dadas pelos promotores aos animais.

Outra utilizadora espanhola narra a sua experiência, criticando a presença de lama no recinto, a "fila de dois quilómetros", o facto de se apelidar de "maior da Europa" à roda gigante, as más condições da pista de gelo e a "má organização", avisando os seguidores que há "milhares de atividades em Huelva e Sevilha maravilhosas e bem mais preparadas do que esta bazófia de parque de Natal".

Entretanto, as queixas já chegaram à União de Consumidores da Estremadura (UCE), que, segundo o Hoy , já recebeu mais de uma centena de reclamações de publicidade enganosa, "pois a realidade nada tem a ver com o que se anunciava". O Instituto de Assuntos do Consumidor da Estremadura (INCOEX) já entrou em contacto com o Ministério da Saúde, Assuntos do Consumidor e Bem-Estar para "proceder de forma coordenada com as autoridades nacionais e com a autoridade portuguesa".

As queixas também já chegaram ao Diario de Huelva , que dá conta de que a Federação de Consumidores em Ação (FACUA) estuda agir após estudar a questão com cuidado.

Muitos dos afetados já se organizaram num grupo do Facebook e numa conta de Instagram para publicarem fotografias do parque, além de terem criado uma petição online à qual já aderiram mais de duas mil pessoas com o objetivo de que a Capital do Natal seja encerrada.

O DN tentou contactar com a organização da Capital do Natal para que esta apresentasse a sua versão da história, mas todas as chamadas telefónicas foram parar ao voicemail.

O evento está a decorrer até 12 de janeiro. O parque está aberto todos os dias, de segunda a quinta-feira das 12.00 às 23.00, à sexta e sábado das 10.00 à 0.00 e aos domingos das 10.00 às 23.00. Os bilhetes custam 25 euros para crianças dos três aos 12 anos e para seniores e 30 euros para adultos.