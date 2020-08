Camião despista-se na Via Norte e provoca fortes explosões

Um camião despistou-se este domingo à noite na Via Norte, em Matosinhos, antes da saída de Custóias, tendo provocado fortes explosões.

A viatura, que transportava milho, terá ido contra o separador central e entrado pelo parque de estacionamento da Makro de Leça de Balio, provocando fortes explosões e um incêndio, com a fogo a propagar-se a outro camião e a uma carrinha, que ficaram destruídos.

Apenas o motorista do camião é a única vítima do acidente, tendo sofrido ferimentos ligeiros. Ainda assim, saiu da viatura pelo próprio pé.

O alerta foi dado às 20.25.

Desconhecem-se ainda as causas do acidente, que aconteceu no sentido sul-norte.

Como é possível ver nas imagens, o acidente ocorreu junto a um posto de combustível, o que levou a um cuidado especial por parte das equipas de emergência.

Para o local deslocaram-se meios de INEM, PSP e bombeiros de São Mamede de Infesta, Leça do Balio e Leixões, com 35 operacionais e 13 veículos.

O trânsito na Via Norte foi cortado nos dois sentidos, uma vez que os paralelos centrais foram derrubados, e começou a ser desviado para a A4.

* atualizado às 00.15