Condutor morre em queda de camião num poço na Madeira

Um camião despistou-se esta segunda-feira no Sítio da Azenha, no Caniço, concelho de Santa Cruz, e caiu de uma altura de 10 metros para um tanque de rega.

Na viatura seguiu dois homens. O condutor morreu, um outro ocupante conseguiu sair.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz fizeram deslocar para o local duas viaturas de apoio, uma ambulância e 10 elementos da corporação. Segundo o Diário de Notícias da Madeira , já foi requerida uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O acidente ocorreu no sítio da Azinhaga, na freguesia do Caniço. O concelho de Santa Cruz é o município contíguo a leste do Funchal.