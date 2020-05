Autoridades preparam encerramento dos cafés no bairro da Jamaica

As autoridades de saúde estão a preparar o encerramento dos cafés no bairro da Jamaica, no Seixal, para contar o surto de covid-19 detetado entre os moradores, disse à Lusa o delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Mário Durval explicou que a medida, que está a ser preparada pela delegada de saúde local, poderá durar cerca de duas semanas.

"Hão-de ser enviadas determinações para os cafés. A minha colega é que determinará, de acordo com a realidade local", disse à Lusa o responsável.

O delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo explicou ainda que, "em princípio, na covid-19 os encerramentos duram cerca de 14 ou 15 dias", mas que o período de encerramento neste caso dependerá da realidade local.

"A principal medida é o isolamento dos casos conhecidos. O encerramento dos cafés é acessória, para evitar os contactos", acrescentou.

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos, Salimo Mendes, disse estar satisfeito com a decisão, lembrando que na quarta-feira tinha pedido o isolamento do bairro e o fecho dos cafés, onde se juntam regularmente muitas pessoas vindas "de muitos concelhos".

"Claro que estamos satisfeitos. Pedimos ontem o encerramento. Desde o início de março que a associação tem chamado a atenção das autoridades para a vulnerabilidade do bairro. As pessoas que vivem aqui não têm dinheiro para comer, quanto mais para comprar máscaras e gel desinfetante", sublinhou.

Salimo Mendes espera que com esta decisão seja possível conter a covid-19.

Na quarta-feira, a associação de moradores defendeu que o bairro deveria ser "isolado" e limitado aos moradores, responsabilizando as "pessoas que vêm de outros concelhos" pelo foco de infeção de covid-19.

"Deviam mesmo isolar o bairro e só saía ou entrava quem aqui mora", disse à Lusa Salimo Mendes.

16 pessoas infetadas no bairro

"Os cafés ao fim de semana não deixam dormir as pessoas que trabalham, com música e ajuntamento de pessoas que não usam máscara", relatou.

Na terça-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, informou que foram identificados três focos comunitários na área abrangida pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Almada-Seixal, com um total de 32 pessoas infetadas, 16 dos quais no Jamaica.

Atualmente ainda residem 74 famílias em condições precárias nos edifícios inacabados de Vale de Chícharos (lotes 13, 14 e 15), as quais aguardam pela segunda fase de realojamentos, que deveria ter acontecido até dezembro do ano passado.

Em 17 de fevereiro, a Câmara do Seixal informou que o processo se encontrava atrasado devido à especulação imobiliária, apelando ao Governo para reduzir o "grande diferencial" de comparticipação nos realojamentos.

A primeira fase terminou em 20 de dezembro de 2018, quando 187 pessoas foram distribuídas por 64 habitações em várias zonas do concelho.

