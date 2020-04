Assalto acaba em morte de jovem na Brandoa

Um jovem de 26 anos morreu este domingo depois de ter sido agredido violentamente por dois homens, na Brandoa, concelho da Amadora.

"Da alteração de ordem na via pública, por motivos que ainda não apuramos, acabou por resultar em ferimentos na vítima, que causaram a morte", explicou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O incidente, que ocorreu na Amadora, no distrito de Lisboa, levou à detenção dos dois suspeitos do homicídio, de 19 e 21 anos, acrescentou. A vítima terá sido agredida com um macaco hidráulico e depois esfaqueada no peito, sendo transportada para o Hospital Amadora-Sintra, onde viria a morrer.

Os agressores colocaram-se em fuga, mas acabaram detidos pela PSP, após uma perseguição policial.

Por se tratar de um homicídio, o caso passou agora para a competência da Polícia Judiciária.