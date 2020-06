Afluência ao Portal das Matrículas está a atrasar registos de pais e escolas

© Do 2.º ao 12.º anos de escolaridade, as renovações de matrícula iniciaram-se a 26 de junho e devem ser submetidas três dias úteis depois se serem conhecidas as notas finais

Desde segunda-feira que vários encarregados de educação e escolas têm registado dificuldades em aceder ao Portal das Matrículas, o site através do qual processam a informação necessária para matricular os alunos ou renovar esta matrícula. Em resposta ao DN, fonte do Ministério da Educação nega haver qualquer problema com o portal e diz que os constrangimentos se devem apenas à grande afluência ao mesmo. Certo é que a situação está a preocupar pais e escolas, que tiveram de atrasar processos. Para alguns alunos, o prazo termina esta terça-feira, 30 de junho.

"Portal de Matriculas Inativo há várias horas e sem qualquer informação sobre alternativas", lê-se numa reclamação partilhada no Portal da Queixa, esta segunda-feira. "Desde as 16h que estou a tentar aceder ao site Portal das Matrículas, nem sequer consigo efetuar o Login, é desesperante!", escreve outro utilizador. E o problema persistiu pelo menos até esta manhã, em que as secretarias das escolas viram-se incapazes de aceder ao site, no qual também elas processam a informação sobre os alunos.

É o caso de uma escola em Vila Nova de Gaia, dirigida por Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). Durante toda a manhã, o portal "não funcionou" e os pais que tinham agendadas idas à secretaria para realizar a matrícula ou renovação com a ajuda dos funcionários viram a visita reagendada para outros dias.

"Os pais devem estar preocupados, principalmente aqueles que só têm até esta terça-feira para matricular os filhos", disse, referindo-se à educação pré-escolar e ao 1.º ano do 1.º ciclo. Para estes, Filinto Lima considera ser "melhor alargar o prazo" previamente estabelecido, "até por questões de saúde pública", para não obrigar os pais a afluírem em massa às escolas. Sobre esta proposta, o DN ainda aguarda informação do Ministério da Educação.

Depois de expirados os prazos estabelecidos para a renovação ou submissão de matrícula, o encarregado de educação pode ainda apresentar o pedido, mas ficará para trás no processo de seriação. Aqueles que apresentaram o pedido de matrícula dentro do prazo terão prioridade nas colocações.

A renovação de matrículas (para alunos do 2.º ao 12.º anos), por outro lado, arrancou só na passada sexta-feira, dia 26 de junho. Quanto a estes, os encarregados de educação têm de aceder ao portal até ao terceiro dia útil seguinte à situação escolar do aluno estar definida no estabelecimento de ensino que frequenta. Isto é, após serem afixadas ou enviadas as pautas, o encarregado de educação tem três dias úteis para apresentar a matrícula.