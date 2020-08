Acidentes no Gerês: homem morre na albufeira da Caniçada e mulher cai em cascata

Barragem da Caniçada, no Gerês.

Um homem morreu na albufeira da Caniçada, no Gerês, em Terras do Bouro, depois de ter sido dado como "desaparecido na água", adiantou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado às 14.19, para o desaparecimento de um homem na praia de Ipanema, na freguesia de Vilar da Veiga, naquele concelho do distrito de Braga.

"O alerta foi para um homem desaparecido na água (...). O corpo já foi encontrado, mas não é possível adiantar a causa da morte", explicou a fonte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mesma fonte adiantou que ao local ocorreram 46 operacionais e 16 meios de equipamento, entre os quais os serviços de emergência médica, que ainda estão no local.

O corpo foi encontrado "perto das 15.30".

Mulher de 29 anos ferida após queda em cascata

Uma mulher de 29 anos ficou gravemente ferida na sequência de uma queda de "quatro a cinco metros" na zona da cascata Cela Cavalos, no Gerês, concelho de Montalegre, segundo fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Montalegre, David Teixeira, disse à agência Lusa que a mulher, da zona de Guimarães, terá escorregado e sofrido uma queda acidental na zona da lagoa da Cela Cavalos, na localidade de Outeiro, integrada no Parque Nacional da Peneda- Gerês.

De acordo com o responsável, a vítima apresenta ferimentos considerados graves, com múltiplas fraturas.

Como se trata de um local de difícil acesso, a mulher foi transportada numa viatura todo-o-terreno dos bombeiros até à estrada de alcatrão para avaliação pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Chaves, podendo, se necessário, vir a ser acionado um helicóptero para o seu transporte até uma unidade hospitalar.

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, entre bombeiros das corporações de Montalegre e Salto e da GNR, com nove viaturas.