Quatro feridos após abatimento de teto na Linha Azul do metro

Um abatimento do teto na estação do metro da Praça de Espanha, em Lisboa, reportada às 14:23, causou quatro feridos e levou à interrupção da circulação entre essa estação e S. Sebastião.

De acordo com o INEM, tratou-se um desabamento de terras para o túnel do metro.

"Houve dois feridos muito ligeiros, que foram assistidos ainda no local e sem necessidade de deslocação ao hospital, e dois feridos ligeiros, que foram encaminhados para o hospital", confirmou a fonte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os dois feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de Santa Maria são um homem de 27 anos, que sofreu um traumatismo do membro superior, e uma mulher de 54 anos, que apresentava uma crise de ansiedade, segundo o INEM.

Duas mulheres, de 25 e 56 anos, foram assistidas no local, também com crises de ansiedade.

"Um dos feridos ligeiros é o segurança do metro que se cortou no braço ao partir o vidro da porta do Metro para fazer sair os passageiros", disse Carlos Costa, vereador do Desporto, Higiene Urbana e Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, presente no local, em declarações aos jornalistas.

A mesma fonte indica que estava cerca de 300 passageiros dentro das carruagens na altura em que o acidente ocorreu".

A Linha Azul do Metro de Lisboa estará encerrada ao público durante "um a dois dias", e o transporte de substituição será assegurado pela Carris, adiantou.

Desconhecem-se as razões que terão levado ao acidente, mas a zona da Praça de Espanha encontra-se em obras para a construção do novo Parque Urbano da cidade, projetado para aquela área.

O Metro de Lisboa adiantou que ainda se estão a apurar as causas do abatimento do teto da estação. Fonte da autarquia avança que a causa do desabamento pode ter sido uma "falha técnica".

No local encontram-se o INEM, os Bombeiros Sapadores de Lisboa e a PSP.

(Notícia atualizada com a informação do número de feridos)