90 mil doses. Portugal bate recorde diário de doses de reforço

Os portugueses acorreram em número recorde aos centros de vacinação para a dose de reforço da vacina contra a covid-19. Foram cerca de 90 mil pessoas, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Em comunicado, a DGS informa que até agora cerca de 1,1 milhões de pessoas foram inoculadas com a dose de reforço e mais de 1,8 milhões com a vacina contra a gripe.

A DGS lembra que no domingo os centros de vacinação estão abertos para as pessoas que foram convocadas para o efeito e apela para as pessoas não vacinadas agendarem a dose de reforço.

São elegíveis para a dose de reforço pessoas com 65 ou mais anos, doentes com imunossupressão, maiores de 50 anos inoculados com a Janssen, profissionais da saúde, bombeiros e profissionais do setor social.