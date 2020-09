88 militares portugueses testam positivo à covid-19 na República Centro-Africana

88 militares portugueses estão infetados com o novo coronavírus.

"88 militares portugueses integrados na missão das Nações Unidas na República Centro-Africana apresentaram resultado positivo para o coronavírus SARS CoV-2", confirmou nesta segunda-feira, no seu site, o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

"Os militares infetados estão bem e apresentam bom prognóstico, permanecendo dentro da sua base em Bangui (Campo M'Poko) em isolamento, sob acompanhamento da equipa médica da Força e em estreita articulação com as estruturas da saúde militar no território nacional", acrescenta o mesmo comunicado.

A missão portuguesa República Centro-Africana inclui outros 92 militares que "apresentaram resultado negativo para o SARS CoV-2", diz ainda a nota. O grupo encontra-se em quarentena no Campo M'Poko,

Sobre a operação, o Estado-Maior-General das Forças Armadas explica que "a Força Portuguesa encontrava-se já num período de regeneração de capacidades em Bangui, após ter realizado uma operação de cerca de um mês na região de Bocaranga".