PJ faz 40 buscas por suspeita de fraude fiscal em negócio de pedreiras

A PJ fez 40 buscas no centro do país por suspeitas de fraude fiscal

A PJ diz que a denominada "Operação Stonehenge" foi feita em articulação com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Diretoria do Centro e Departamentos de Leiria e Aveiro, bem como da Direção de Finanças em Lisboa e que conduziu a uma processo-crime que corre no Departamento de Investigação e Ação Penal.

Segundo a PJ, o modus operandi dos envolvidos, consistia utilização de um circuito fictício de faturação, mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam a efetivas transações de bens, superiores a 10 milhões de euros.

A Polícia Judiciária não especifica quantas pessoas são suspeitas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A atividade terá sido levada a cabo por "diversas sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais, na zona centro do país, com recurso aos comummente designados "testas de ferro", tendo permitido obter reembolsos indevidos de IVA superiores a 1 milhão e 800 mil euros".

Os elevados ganhos desta atividade alegadamente ilícita foram canalizados, ainda segundo a PJ, para a aquisição de património imobiliário, registado em nome de terceiros.