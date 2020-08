Dois homens detidos por tráfico de droga em vários locais no centro de Lisboa

Dois homens, com 38 e 54 anos, foram detidos na quinta-feira na freguesia da Estrela, em Lisboa, por tráfico de droga em vários locais do centro da capital portuguesa, anunciou hoje a PSP.

Segundo a PSP, a detenção dos dois homens, após uma investigação que durou quase seis meses, decorreu em flagrante delito, "aquando da entrega de uma quantidade expressiva de estupefaciente, tendo em vista a sua revenda na modalidade de venda direta ao consumidor".

Entre os locais onde os suspeitos traficavam droga estão algumas zonas históricas da cidade, destacando-se o Intendente, a Bica, o Largo São Domingos e a Madragoa, acrescentou a PSP.

No âmbito de mandados de busca por parte do Ministério Público de Lisboa, as autoridades apreenderam aos suspeitos 870 doses de cocaína, 160,91 gramas de produto de corte, 3.225 euros em numerário proveniente da atividade ilícita, três balanças de precisão e uma viatura.

Os detidos, ambos com antecedentes criminais e já condenados por este tipo de crime, ficaram em prisão preventiva, após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial.