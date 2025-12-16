Uma prenda para todos: melhor vida e mais IDADE

Quanto mais eu vivo, mais bonita a vida se torna. Frank Lloyd Wright, reputado arquitecto, designer, escritor e educador norte-americano (1867-1959) O Natal é já para a semana e é chegado o momento de celebrarmos o seu significado com os que nos são mais próximos, desejarmos muita paz e saúde e, por fim, trocarmos prendas. Este ano também tenho uma prenda para si, ou melhor, uma prenda para todos. Uma prenda que representa um compromisso de viver mais e melhor, assente numa mudança no estilo de vida com o acrónimo IDADE. Vamos então à minha prendinha. .I de Interatividade Mantenha-se ativo, criativo e participativo. Evite o isolamento que leva ao afastamento e à solidão. Não fique parado e não deixe que a televisão seja o seu mundo. Interaja mais com os seus familiares, amigos e comunidade. Leia e converse mais, vá ao cinema e ao teatro, visite exposições, viaje sempre que puder para alargar os horizontes, ouça música e dance, mesmo que pense que dança mal ou não tem jeito. A receita é nunca ficar quieto! D de prevenir a Doença Previna a doença e promova a saúde, não só a sua saúde física, mas também a saúde mental. Se tem uma doença crónica, mantenha-a controlada, siga as instruções do seu médico e cumpra a medicação. Faça exames regulares, não se esqueça dos rastreios e mantenha as vacinas em dia. Se fuma, nunca é tarde para cortar de vez com esse risco que tanto mal faz. A de Alimentação Esta altura do ano não é a ideal para começar uma dieta, mas procure fazer refeições mais leves e equilibradas, comer mais vegetais, legumes e frutas e beber bebidas alcoólicas com muita moderação. De preferência, beba água, corte nos açúcares de que não precisa e controle o peso e o perímetro abdominal. Pese-se de manhã, sem roupa, todas as semanas. D de Descanso Não há “guerreiro” se não houver um descanso merecido e reparador. Estabeleça e respeite as suas rotinas e hábitos de sono. Procure deitar-se e levantar-se às mesmas horas. Se gosta de fazer uma sesta depois de almoço, aproveite essa pausa, desde que não prejudique o descanso à noite. Não leve écrans para a cama. E de Exercício Se não exercitar o corpo, os músculos e as articulações ganham uma “ferrugem” que lhe rouba qualidade de vida. Preserve a autonomia e a flexibilidade e frequente um ginásio para fazer atividade física regular, pelo menos duas vezes por semana. Complemente o exercício com caminhadas, de preferência na natureza e sempre com a melhor companhia. Se costuma viajar de carro, estacione mais longe e vá a pé. E nunca se esqueça dos exercícios para a cabeça, com testes de vocabulário, memória e raciocínio. Não basta viver mais, é preciso viver melhor e, sobretudo, com qualidade e autonomia física e mental. Até porque quanto mais vivemos, mais bonita a vida se torna. Feliz Natal, com muita paz e saúde! Doutorado em Saúde Pública e membro do Conselho Nacional de Saúde Pública