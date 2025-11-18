Todos os dias são Dia Mundial da Pneumonia

"O bom médico trata a doença; o grande médico trata \u0007o paciente que tem a doença."Sir William Osler, Grande médico e um dos fundadores da medicina moderna (1849-1919)Comemora-se a 12 de novembro o Dia Mundial da Pneumonia, um dia de sensibilização para uma das principais doenças que aflige a população humana. Dados a nível global confirmam que as infeções do aparelho respiratório inferior, na sua quase totalidade pneumonias, representam a quarta causa de morte da população. Destaca-se o facto da pneumonia ser a primeira causa de morte para a qual existe uma intervenção terapêutica curativa: os antimicrobianos. Mesmo nos países mais desenvolvidos, a pneumonia continua a ser a principal causa de morte por doença infeciosa.Designa-se por pneumonia a infeção do parênquima pulmonar, ou seja, da parte do pulmão responsável pelas trocas gasosas ou hematose. A hematose consiste na difusão do oxigénio do ar para o sangue e do dióxido de carbono em sentido inverso, do sangue para o ar. A perda de área pulmonar disponível para as trocas gasosas põe em risco uma das funções vitais à nossa sobrevivência, pois sem oxigénio não há vida. A proximidade da rede vascular necessária às trocas gasosas também explica a relativa facilidade com que microrganismos e outros mediadores inflamatórios podem entrar na circulação sanguínea, originando queixas gerais e disseminação do processo para outros órgãos, o que agrava o prognóstico. Por este motivo, a pneumonia deve ser sempre considerada uma infeção de elevado potencial de gravidade.Existem muitos estudos sobre a pneumonia, o que esclarece a diversidade de dados divulgados na comunicação social. No entanto, todos têm em comum uma característica essencial: o elevado impacto da pneumonia. Os dados mais recentes relativos a Portugal continental referem-se aos internamentos hospitalares de adultos no período de 2010 a 2019 e confirmam a tendência crescente dos internamentos por pneumonia, em paralelo com o aumento da esperança média de vida da população. Se em 2010 a esperança média de vida à nascença era de 79,3 anos, este valor aumentou para 81,1 anos em 2019. Felizmente para todos nós, que queremos viver mais e melhor, os valores mais baixos registaram-se em 2021 e 2022 (81,0 anos), devido à pandemia, aumentando para 81,2 anos em 2023 e para um extraordinário 81,5 anos em 2024.Na década analisada, os internamentos de adultos por pneumonia representaram 6,2% do total por todas as causas e constituíram a principal causa de internamento por doença respiratória. Em média, foram internados todos os dias 127 adultos, ou seja, um internamento a cada 11 minutos. Ocorreram internamentos em todos os grupos etários e em todos os meses do ano, com predomínio no inverno, sobretudo em janeiro, registando-se nessa altura cerca de 2 a 2,5 vezes mais internamentos do que em agosto.A dimensão desta doença justifica que todos os dias sejam Dia Mundial da Pneumonia. Se o grande médico é o que trata o paciente que tem pneumonia, nos nossos dias tratar é também prevenir, para que a pessoa não evolua indesejavelmente para paciente.A prevenção será um tema a que voltaremos em breve.Doutorado em Saúde Pública e membro do Conselho Nacional de Saúde Pública