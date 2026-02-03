Opinião

Tesla e amanhãs que cantam

O rácio preço/lucro (P/E) da Tesla é atualmente de c. 283, muito superior ao de outras grandes empresas tecnológicas: Nvidia (69), Amazon (61,5), Microsoft (37,5), Meta (33,7), Apple (28), Alphabet (23,8).

A Tesla não é considerada apenas uma empresa que produz veículos elétricos (EV) e baterias. Em 2024, apesar de vender 10% dos veículos da Toyota, tinha uma capitalização bolsista de 1,4 biliões de dólares ($Bi), superior à capitalização bolsista conjunta de todos os outros fabricantes de automóveis.

O valor das ações da Tesla incorpora um elevado prémio decorrente das promessas do CEO Elon Musk de futuros avanços tecnológicos na condução autónoma e nos robôs humanoides.

Os ventos radicais semeados por Musk provocaram tempestades simétricas nas vendas da Tesla, que haviam crescido 38% em 2023 e caíram em 2024 (-1,1 %) e em 2025 (-8,6%; -33% na Europa). A forte concorrência de EV chineses e o termo nos EUA dos créditos fiscais à aquisição de EV levaram à recente decisão de suspender a produção dos modelos X e S.

Não obstante a narrativa visionária de Musk sobre milhões de robôs humanoides e a iminência de veículos com condução autónoma, o facto é que continuam a ser ultrapassados prazos autoimpostos. O CyberCab / RoboTaxi é prometido “para o próximo ano” desde 2016. Entretanto, a Waymo (Google) aumenta rapidamente as operações nos EUA; Zoox (Amazon) e Cruise (GM) estão mais avançadas que a Tesla. O mesmo sucede no mercado chinês, dominado pela Apollo Go (Baidu), seguida da Pony.ai, WeRide e AutoX (AliBaba). Na Europa pontifica a WeRide, com a Wayve, a Waymo, a Mobileye (Intel) a fazerem testes. Musk anunciou há dias que a Tesla se vai focar no desenvolvimento de robôs humanoides Tesla Optimus e de inteligência artificial (AI), com um investimento de 2 mM$ na xAI, a empresa de AI de Musk.

Musk comprometeu-se a colocar à venda (com um preço <20 mil dólares) já em 2027 os robôs humanoides Tesla Optimus - que considera “o maior produto de sempre” que, no longo prazo, poderá fazer subir a capitalização bolsista da Tesla para 20-25 $Bi. O prazo é surpreendente não só porque a Tesla ainda não tem qualquer Optimus a operar nas suas fábricas, mas, sobretudo, porque Ashish Kumar, líder da equipa Optimus AI da Tesla, rescindiu para se juntar à Meta Platforms em finais de 2025. Outras empresas parecem estar mais avançadas no desenvolvimento do produto - a AgiBot (Agibot), a Unitree Robotics (G1), a UBTECH, na China; a Neura Robotics (4NE-1), a 1X Technologies, a PAL Robotics (TALOS), na Europa; a Boston Dynamics (Atlas) e a Agility Robotics (Digit) nos EUA.

As crescentes fissuras nesta narrativa de prometer amanhãs que cantam colocam em causa a credibilidade de Musk como um savant de tecnologia e negócios. E podem levar muitos investidores a ponderar se o risco de investir na Tesla não se está a tornar demasiado elevado.

*Consultor financeiro e business developer www.linkedin.com/in/jorgecostaoliveira

Jorge Costa Oliveira
