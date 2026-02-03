Tesla e amanhãs que cantam

O rácio preço/lucro (P/E) da Tesla é atualmente de c. 283, muito superior ao de outras grandes empresas tecnológicas: Nvidia (69), Amazon (61,5), Microsoft (37,5), Meta (33,7), Apple (28), Alphabet (23,8).A Tesla não é considerada apenas uma empresa que produz veículos elétricos (EV) e baterias. Em 2024, apesar de vender 10% dos veículos da Toyota, tinha uma capitalização bolsista de 1,4 biliões de dólares ($Bi), superior à capitalização bolsista conjunta de todos os outros fabricantes de automóveis.O valor das ações da Tesla incorpora um elevado prémio decorrente das promessas do CEO Elon Musk de futuros avanços tecnológicos na condução autónoma e nos robôs humanoides.Os ventos radicais semeados por Musk provocaram tempestades simétricas nas vendas da Tesla, que haviam crescido 38% em 2023 e caíram em 2024 (-1,1 %) e em 2025 (-8,6%; -33% na Europa). A forte concorrência de EV chineses e o termo nos EUA dos créditos fiscais à aquisição de EV levaram à recente decisão de suspender a produção dos modelos X e S.Não obstante a narrativa visionária de Musk sobre milhões de robôs humanoides e a iminência de veículos com condução autónoma, o facto é que continuam a ser ultrapassados prazos autoimpostos. O CyberCab / RoboTaxi é prometido “para o próximo ano” desde 2016. Entretanto, a Waymo (Google) aumenta rapidamente as operações nos EUA; Zoox (Amazon) e Cruise (GM) estão mais avançadas que a Tesla. O mesmo sucede no mercado chinês, dominado pela Apollo Go (Baidu), seguida da Pony.ai, WeRide e AutoX (AliBaba). Na Europa pontifica a WeRide, com a Wayve, a Waymo, a Mobileye (Intel) a fazerem testes. Musk anunciou há dias que a Tesla se vai focar no desenvolvimento de robôs humanoides Tesla Optimus e de inteligência artificial (AI), com um investimento de 2 mM$ na xAI, a empresa de AI de Musk.Musk comprometeu-se a colocar à venda (com um preço <20 mil dólares) já em 2027 os robôs humanoides Tesla Optimus - que considera “o maior produto de sempre” que, no longo prazo, poderá fazer subir a capitalização bolsista da Tesla para 20-25 $Bi. O prazo é surpreendente não só porque a Tesla ainda não tem qualquer Optimus a operar nas suas fábricas, mas, sobretudo, porque Ashish Kumar, líder da equipa Optimus AI da Tesla, rescindiu para se juntar à Meta Platforms em finais de 2025. Outras empresas parecem estar mais avançadas no desenvolvimento do produto - a AgiBot (Agibot), a Unitree Robotics (G1), a UBTECH, na China; a Neura Robotics (4NE-1), a 1X Technologies, a PAL Robotics (TALOS), na Europa; a Boston Dynamics (Atlas) e a Agility Robotics (Digit) nos EUA.As crescentes fissuras nesta narrativa de prometer amanhãs que cantam colocam em causa a credibilidade de Musk como um savant de tecnologia e negócios. E podem levar muitos investidores a ponderar se o risco de investir na Tesla não se está a tornar demasiado elevado.*Consultor financeiro e business developer www.linkedin.com/in/jorgecostaoliveira