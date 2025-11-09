Soberanismo: a praga política mais perigosa da Europa

Qual é o mal mais grave que está a destruir a Europa atualmente: o populismo, o nativismo ou o soberanismo? A maioria aponta o dedo ao populismo e ao nativismo, mas acredito que o soberanismo é ainda pior. O soberanismo impede a Europa de lidar eficazmente com os principais problemas deste século, que são de natureza transnacional. Pense na série de crises recentes — desde a financeira à migratória, da Covid-19 à crise de segurança causada pela Rússia. Nenhuma delas poderia ser tratada de forma eficaz por um único Estado.Quando os governos se revelam inadequados, se não ineficazes, os cidadãos procuram bodes expiatórios para culpar pela sua infelicidade e milagres que possam melhorar a sua sorte. Isto explica por que razão os populistas e os nativistas prosperam. O seu sucesso não é a doença, mas o sintoma de uma doença mais profunda. Seria de esperar que estes argumentos levassem os políticos liberais a unir-se contra o soberanismo, mas eles preferem atacar o populismo e o nativismo. O populismo é claramente prejudicial e o nativismo é abertamente racista, mas o soberanismo goza de apelo mesmo entre os políticos liberais. Porquê? A resposta tem muito a ver com o modelo de democracia e integração europeia que temos atualmente.O Estado-nação continua a ser o principal local da democracia, onde o povo — seja ele francês, alemão ou holandês — deve ser soberano e livre de interferências externas. A integração europeia, desde o seu início, foi concebida para resgatar, e não para desmantelar, os Estados-nação após a devastação de duas guerras mundiais. É por isso que o Conselho, e não a Comissão ou o Parlamento, tem a vantagem quando se trata de todas as decisões importantes da UE. Não é de surpreender, portanto, que na mesa onde são tomadas as decisões-chave relativas à Europa, encontremos apenas soberanistas obrigados a defender os seus respetivos interesses nacionais. Alguns acreditam firmemente no poder soberano dos seus Estados, enquanto outros são mais hesitantes, mas nenhum quer ser pressionado pela Comissão ou por outros Estados-Membros.O conveniente bode expiatório de BruxelasSe o soberanismo é a regra do jogo europeu, por que razão tantos políticos prometem trazer o poder de Bruxelas de volta para as suas respetivas capitais? Fazem-no porque é conveniente culpar os eurocratas pelos seus próprios fracassos em controlar a migração, o aumento da dívida, a especulação financeira, as alterações climáticas, as vulnerabilidades de segurança e as campanhas estrangeiras de desinformação. No entanto, estão a bater à porta errada. O Reino Unido deixou a UE há vários anos e nenhum destes problemas desapareceu — pelo contrário, intensificaram-se.Depois de testemunhar o preço do Brexit, nenhum dos líderes continentais está interessado em deixar a UE, mas tentam transformá-la num conglomerado flexível de Estados autogovernados com poucas ou nenhumas restrições impostas por Bruxelas. Esta política não é levada a cabo apenas por políticos como Viktor Orbán ou Geert Wilders. Líderes supostamente liberais e pró-europeus, como o primeiro-ministro Donald Tusk ou o chanceler Friedrich Merz, também jogam o jogo soberanista. De que outra forma podemos explicar a reintrodução dos controlos fronteiriços entre a Alemanha e a Polónia? Já reparou como estes líderes supostamente europeus falam tanto em defender os seus interesses nacionais egoístas quando se trata de segurança, migração e economia?Há aqui um paradoxo perverso. Quanto mais os Estados-nação se mostram incapazes de conter os fluxos transnacionais e os resultados perturbadores da interdependência, mais os seus líderes insistem em seguir o seu próprio caminho, ignorando as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde e até mesmo a UE. O único ator que não estão dispostos a ignorar são os Estados Unidos da América, governados pelo presidente mais imprevisível, transacional e avarento da história desse grande país.A União Europeia encontra-se atualmente numa situação precária. Os soberanistas conseguiram neutralizar, se não desfazer, os seus projetos emblemáticos, como a agenda verde ou o pacto de migração. A UE fala muito sobre o seu novo papel no campo da segurança, mas poucos progressos foram feitos na prática. Os Estados-membros simplesmente comprometeram-se a gastar mais dinheiro na compra de armas americanas, que só podem ser utilizadas com o consentimento dos Estados Unidos, como a Ucrânia aprendeu recentemente.Mesmo a «coligação dos dispostos» determinada a enfrentar a Rússia agressiva é assombrada pela suspeita mútua, pela falta de recursos e pela dependência do Tio Sam. Esta paralisia na tomada de decisões, que leva a soluções cosméticas subótimas para desafios crescentes, não é nova. Vimos um padrão semelhante durante crises anteriores, com os Estados-Membros a lutarem para aplicar soluções ótimas devido à política de risco nacional. Os otimistas diriam que esta política de risco não leva à guerra entre os Estados europeus, como aconteceu historicamente, mas dada a situação grave da União atualmente, é apenas uma questão de tempo até que o fantasma hobbesiano entre pelas portas da UE devido a conflitos internos e interferência externa.O que pode ser feito para garantir o futuro da Europa e o futuro dos seus cidadãos assustados, desorientados e progressivamente empobrecidos? A resposta normalmente dada é bem conhecida: devemos finalmente criar um superestado federativo europeu. Como Josep Borrell, Guy Verhofstadt e Domènec Ruiz Devesa afirmaram recentemente: «Temos de nos tornar uma verdadeira união federal, finalmente libertada das restrições da unanimidade e dotada de competências em matéria de política externa e de segurança.» No entanto, isto é mais fácil dizer do que fazer, numa altura em que prometer restaurar um Estado-nação orgulhoso e soberano parece ser a receita para ganhar eleições nacionais. Uma federação de soberanistas é uma contradição em termos.Para além do monopólio do Estado-naçãoA federação também enfrenta resistência por parte dos chefes de governo liberais da Europa, que consideram os seus Estados os atores mais fortes e legítimos. Mas será que os Estados-nação ainda podem desempenhar as funções tradicionais do Estado em áreas como a política social, monetária e de defesa? Será que a democracia nos Estados-nação é suficientemente forte para oferecer uma legitimidade sólida? Tenho sérias dúvidas.Os dados mostram que a legitimidade democrática dos nossos Estados está no seu ponto mais baixo da história. Por exemplo, uma sondagem recente realizada pela Sciences Po revelou que apenas 26% dos franceses dizem confiar na política, enquanto 71% afirmam que a democracia não está a funcionar bem em França. Outra pesquisa revelou que mais da metade dos europeus quer substituir os legisladores por inteligência artificial. A capacidade dos Estados de lidar com problemas sociais e económicos de forma eficaz também está no seu ponto mais baixo da história, com variações mínimas entre os países.Como mostram inúmeros artigos na Social Europe, os serviços públicos em muitos países estão à beira do colapso. Os Estados orgulham-se de defender as suas fronteiras contra os migrantes, mas isso dificilmente é corroborado pelos dados disponíveis. E agora está claro que nenhum dos Estados europeus é capaz de fornecer uma defesa eficaz contra o ressurgimento da Rússia ou de exercer um impacto significativo nos conflitos ardentes na flanco sul da Europa, no Médio Oriente e no Norte de África.Isto não significa que os Estados sejam totalmente inúteis, muito menos que estejam a definhar. Significa apenas que os Estados europeus não são tão capazes e democráticos como afirmam ser. Não só a UE, mas também as cidades, regiões e inúmeras ONG europeias têm frequentemente um melhor historial na prestação de bens públicos do que os Estados, mesmo em domínios tão sensíveis como a migração, a segurança e a diplomacia. E estes atores não estatais gozam de níveis de confiança mais elevados do que os Estados.O Eurobarómetro da primavera de 2025 revelou que 52% dos europeus confiam na UE, enquanto apenas 36% confiam no seu governo nacional e 37% confiam no seu parlamento nacional. Os dados do Eurobarómetro do ano anterior revelaram que cerca de 60% dos europeus declararam confiar nas suas autoridades públicas regionais ou locais. O que justifica então o monopólio virtual dos Estados sobre as decisões e os recursos? Talvez devêssemos finalmente obrigar os Estados a partilhar a soberania e os recursos não só com a UE, mas com um grupo mais alargado de atores a que chamo o quinto poder da democracia. Talvez devêssemos dar um significado real ao termo governação europeia a vários níveis.O problema é que o quinto poder está disperso e desconectado. Também carece de uma voz unificada. A UE serve principalmente os Estados, tratando as ONG, as regiões e as cidades como clientes, em vez de parceiros indispensáveis. Algumas regiões pretendem formar o seu próprio Estado, enquanto outras tentam principalmente obter mais dinheiro da UE. As cidades, ao contrário das regiões, não estão interessadas em jogos de soberania, mas as suas preocupações são práticas e não políticas, locais e não europeias.As ONG lutam por causas nobres, mas distintas, e competem pelo apoio público. Não existe uma plataforma que una os diferentes ramos do quinto poder, pelo que estão sujeitos a manipulação e marginalização. O Comité das Regiões e a Plataforma Social são organizações pouco coesas e ineficazes. A Iniciativa de Cidadania Europeia, que permite aos cidadãos da UE sugerir nova legislação, não teve até agora qualquer impacto prático e tende a concentrar-se em questões específicas, como a criação em gaiolas ou as línguas regionais.Até que os diferentes atores do quinto poder unam forças para exigir uma grande reorganização do espaço decisório da Europa, os Estados-nação recusar-se-ão a partilhar com eles quaisquer poderes e recursos significativos. O poder raramente é partilhado voluntariamente; o poder é conquistado. Por isso, a recomendação é simples e clara: aqueles que contribuem de forma eficaz para os bens públicos devem unir-se e fazer ouvir a sua voz.A Europa precisa de uma grande mudança, e essa mudança está agora a ser impulsionada pelos soberanistas. Se os presidentes de câmara, os ativistas não governamentais e os europeístas acreditam num continente diferente, devem unir-se e promover a sua própria visão. Chamemos-lhe: Europa das redes. 