Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Opinião

Século de prodígios

Publicado a

A atribuição do Prémio Vasco Graça Moura de cidadania cultural a Onésimo Teotónio de Almeida representa o reconhecimento de uma ação persistente ao longo dos anos na defesa da língua e da cultura portuguesas nos Estado Unidos da América.

Os Açores, de onde é natural, foram o ponto de partida ideal para uma reflexão cultural de carácter universalista. A norte da Macaronésia, no centro na dimensão atlântica, as ilhas açorianas constituem o paradigma da situação portuguesa no mundo, aberta à aventura da diferença. “A obsessão da portugalidade”, de que nos tem falado, corresponde a um movimento constante de procura das raízes e das suas virtualidades - compreendendo as limitações e percebendo o que é único e original. Longe das glorificações unilaterais ou dos elogios fora da realidade, do que se trata no magistério do investigador é de uma análise rigorosa do contributo original dos portugueses na História do mundo.

Neste sentido, a cidadania cultural assume uma importância crucial, uma vez que mercê de um esclarecimento cabal sobre as condições concretas de vida de Portugal e dos portugueses podemos assumir claramente, sem complexos, nem ressentimentos, as originalidades e os contributos positivos. Procurando novos argumentos, estamos perante uma grande generosidade intelectual e cívica que merece especial reconhecimento.

Lembremo-nos da análise que fez em O Século dos Prodígios (Quetzal, 2018) de figuras marcantes como Duarte Pacheco Pereira, Pedro Nunes, D. João de Castro e Garcia de Orta. Como foi importante a “experiência madre de todas as cousas” ou o “saber de experiências feito” na mudança de atitude que sucedeu ao período da expansão portuguesa? Camões falou do mundo enquanto humanista, Sá de Miranda anunciou uma mudança a partir do que somos, Pedro Nunes e D. João de Castro conheciam bem o mundo clássico. E Jaime Cortesão falou dos portugueses como “criadores da ciência náutica, que permitiu a navegação oceânica e a expansão da Europa em todo o mundo. Eles criaram o navio próprio para os Descobrimentos ao longo das costas de África e da América - a caravela; eles adaptaram o astrolábio aos usos da navegação e formularam pela primeira vez os métodos e regimentos para determinar a posição das descobertas; eles traçaram novas estradas ao longo dos oceanos, fixaram nos mapas o contorno dos mundos…”.

E assim, num caminho paulatino, numa tensão entre os conceitos tradicionais e modernos, aos portugueses coube o mérito de terem experimentado as novas realidades, dando-as a conhecer. Mesmo considerando a política do segredo, dos tempos de coruja e de falcão do Príncipe Perfeito, a verdade é que o avanço da ciência pura foi algo precário entre nós, o que não desmerece os resultados alcançados.

Damos um exemplo da reflexão serena e rigorosa de Onésimo Teotónio de Almeida para procurar demonstrar a virtualidade de alguém que projetou a importância da cultura da língua portuguesa sem ter necessidade de empolar essa influência ou de a glorificar para além da verdade. Como ensinou Eduardo Lourenço, somos nós mesmos, com uma História rica, com altos e baixos e uma responsabilidade presente inequívoca, protegendo-nos das tentações maximalistas e das depressões extemporâneas. “O Portugal do século XVI é, sem dúvida, um palco maravilhoso”, onde presenciamos um “século de prodígios”. E é essa perspetiva que nos permite entender que o estímulo do passado se junta à compreensão cívica do presente.

Presidente do Conselho das Artes do Centro Nacional de Cultura

Açores
Opinião
Onésimo Teotónio Almeida
Guilherme d’Oliveira Martins
Prémio Vasco Graça Moura
Cidadania cultural
Portugalidade
Diário de Notícias
www.dn.pt