Para além dos riscos futuros subjacentes à inteligência artificial (AI) geral e AIs superinteligentes, existem riscos atuais que pouco são discutidos, e merecem sê-lo.As empresas de inteligência artificial (AI) têm sido acusadas de violação de direitos de propriedade intelectual. Há um generalizado uso não autorizado de dados. Além disso, as principais empresas de AI têm sido processadas por usar material protegido por direitos autorais para treinar os seus modelos de AI, sem permissão ou compensação (v. ações judiciais do Toronto Star e da Canadian Broadcasting Corporation). Há ainda riscos de segurança correlacionados; os modelos de AI generativa podem expor as empresas a riscos de segurança, como o acesso não autorizado a dados confidenciais e a manipulação de modelos de linguagem aberto e amplo (LLM). Existem ainda desafios legais – a legislação atual não contempla explicitamente a autoria de obras criadas com recurso a AI.Porém, o mais urgente é adotar políticas que façam as empresas de AI respeitar os direitos de propriedade intelectual. No entretanto, é importante aumentar o conhecimento dos utilizadores de chatbots de AI generativa (como o ChatGPT) de chatbots alternativos que colocam ênfase na ética, transparência e consentimento (ex.: Bloom).Outro dos riscos atuais da AI é o aumento significativo da pegada de carbono que as empresas de AI estão a criar, devido ao alto consumo de energia necessário para alimentar os data centers e os sistemas de AI (c. 2% da energia global e 2,5% a 3,7% das emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE) que, na maioria dos casos, ainda provém da queima de combustíveis fósseis. Qual é a dimensão da pegada de carbono das empresas de AI? De acordo com a MetaAI, o treino de um modelo de AI pode emitir até 284 toneladas de CO₂. Refere ainda que a Microsoft registou um aumento de 30% nas emissões de GEE desde 2020, enquanto a Google registou um aumento de 50% em 2023 em comparação com 2019 (decorrentes do desenvolvimento de AI). Curiosamente omite dados quanto ao grupo Meta… A procura anual de eletricidade gerada pelos servidores de AI da NVIDIA em todo o mundo deverá aumentar de 85,4 para 134 terawatts-hora até 2027. . A AI tem ainda outros significativos impactos ambientais, incluindo a geração de resíduos eletrónicos, a poluição do ar e um elevado consumo de água.É justo referir que empresas como a Google, a Amazon e a Meta declararam estar a procurar alternativas para minimizar o impacto ambiental e a pegada de carbono, melhorando a eficiência energética dos data centers e aumentando o uso de fontes de energia renováveis e nuclear. É ainda possível que, a prazo, a AI também possa ser usada para ajudar a reduzir as emissões de GEE – p. ex., através da otimização de processos industriais e da previsão de padrões climáticos.