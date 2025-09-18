PS/Lisboa: entre a mentira e o desespero

Não tendo ainda conseguido digerir a derrota de 2021 em Lisboa, e agora perante o cenário de perderem ainda mais, nomeadamente nas freguesias, o PS lisboeta ziguezagueia entre uma candidata que, querendo passar por moderada, aparece de braço dado com a esquerda radical, e uma estrutura local que, em desespero, recorre à mentira para criar narrativas. Não sendo a primeira vez que o faz, nada como factos, facilmente verificáveis, para repor a verdade.Num recente artigo de opinião, escreve o presidente do PS/Lisboa e da Junta de Alcântara que a Iniciativa Liberal propôs a privatização da recolha do lixo: Mentira!A Iniciativa Liberal apresentou duas recomendações em março de 2023, e emsetembro de 2024, sobre o tema da recolha do lixo, e que propunham que a Câmara encomendasse um estudo externo e independente sobre o tema para, com base em dados, se repensar o modelo implementado em Lisboa. Fizemo-lo, pois está à vista de todos que o que existe não funciona. Foi isto que a IL propôs e os documentos são públicos e estão disponíveis para consulta, por qualquer pessoa, na página da Assembleia Municipal. Em ambas, o PS votou contra. Percebe-se: ao PS interessa manter tudo como está para poder usar o tema do lixo como arma de combate político. A Iniciativa Liberal recomendou ainda a sensorização dos contentores para uma melhor gestão de rotas e a implementação de mais eco-ilhas, assim como a extensão da recolha ao domingo, que é aliás uma medida valorizada por muitos Presidentes de Junta de Freguesia.Escreve ainda o presidente do PS/Lisboa e da Junta de Alcântara que a Iniciativa Liberal se opôs aos apoios às cooperativas de habitação: Mentira!A Iniciativa Liberal opôs-se a uma proposta com um modelo específico de cooperativas, que o PS e a esquerda radical impuseram ao executivo de Carlos Moedas para viabilizar a proposta em reunião de Câmara. No plenário da Assembleia Municipal a Iniciativa Liberal defendeu porque é favorável ao princípio das cooperativas, discordando do modelo que a esquerda impôs e que obriga que as cooperativas sejam de propriedade colectiva. A Iniciativa Liberal defende que as cooperativas sejam de propriedade privada, modelo implementado na década de 80 que funcionou. Uma vez mais a nossa intervenção é pública e está disponível.Escreve, por fim, o presidente do PS/Lisboa e da Junta de Alcântara que a Iniciativa Liberal votou contra a proposta dos transportes gratuitos: Mentira!Em maio de 2022, a Iniciativa Liberal absteve-se na votação dessa proposta.Foi amplamente noticiado na altura e a votação também é pública e verificável.Em resumo: três ataques, três mentiras. Só há duas hipóteses para quem tanto mente, para quem repetindo torna a mentira a sua prática: ou é populista ou está desesperado. Há uma terceira hipótese, ser ambas.Coordenador da Iniciativa Liberal de Lisboa e deputado municipal.