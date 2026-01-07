Opinião pessoal (CI) sobre Bissau tropical nos anos 80

Uma vez Presidente, a partir de 14 de novembro de 1980, Nino Viera depressa conseguiu a separação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Com etnias, culturas e religiões distintas, os povos dos dois países apenas admitiam identidades partilhadas através da figura de Amílcar Cabral, o fundador do partido comum: PAIGC.O país estava confrontado com a pobreza extrema da população, a par da fragilidade das infraestruturas em todos os setores. Ora, no seguimento da Independência da Guiné-Bissau, a saída das Forças Armadas Portuguesas demostrou a imensa exiguidade de recursos essenciais em todas as áreas, incluindo da organização do Estado, já que, no tempo colonial, quase toda a Administração Pública dependia do apoio dos militares.Ao contrário do que aconteceu em outras colónias, os investimentos portugueses tinham sido insignificantes em todos os domínios. Só por meio de doações e empréstimos (Banco Mundial) provenientes da cooperação (bilateral e multilateral) foi possível assegurar o funcionamento do sistema de saúde, a educação, mas também ampliar as instalações portuárias, construir nova aerogare, alcatroar estradas, modernizar as comunicações, desenvolver as pescas, o comércio, o parque hoteleiro, etc. Até o antigo Hospital Militar ficou rapidamente inativado porque se afundou nos terrenos pantanosos onde fora construído...Estou em crer que a insignificância do património edificado durante séculos de ocupação portuguesa estaria associada à diminuta colonização (em termos da pouca expressão de colonos). A emigração para Angola ou Moçambique teria sido mais atrativa do que para a Guiné. A este propósito, um diplomata da nossa Embaixada disse-me que os portugueses residentes a seguir à Independência não chegariam a 200.Em Bissau, nos anos 80, muitas mercadorias de primeira necessidade não eram alcançáveis, mesmo por cooperantes ou diplomatas. A moeda nacional (o Peso) não tinha valor. Quase tudo faltava. Tudo, incluindo a energia elétrica fornecida pelo velho gerador da cidade. Os cortes que aconteciam todos os dias, sem exceção, eram motivados por repetidas avarias ou por falta de combustível.Apesar das inúmeras dificuldades, a vida era tranquila. Pacata. Belíssima.A descoberta do processo de construção ex novo de um Estado que tinha conquistado a Independência há poucos anos, representou, para os cooperantes que ali trabalhavam, um fascínio. Um tempo único.Em Bissau, as rotinas do dia a dia tinham encantos: convívios e jantares em casa de uns e outros, a música, \u0007as danças, os sabores das ostras e dos camarões ou dos frutos tropicais. Inesquecíveis.(Continua) Ex-diretor-geral da Saúdefranciscogeorge@icloud.com