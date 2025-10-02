'Nosce te ipsum'

Tive a honra de ser convidado a participar no 1.º Congresso Económico do Algarve, organizado pela ACRAL e liderado pelo Dr. Miguel Frasquilho.Enquanto participava no congresso veio-me ao pensamento a frase que tomo para título desta crónica. Frase que estava inscrita no Templo de Apolo e, sobretudo, a frase que Sócrates recomendava aos seus alunos para definirem a sua atitude perante a vida e o mundo.Tenho a sensação, para não dizer a certeza, que conhecemos mal o nosso país e as suas capacidades.A generalidade dos portugueses conhecerá a sua região, e um ou outro ponto do território.Mesmo muitos daqueles que têm a obrigação de conhecer mais, não sei se conhecerão.Porventura, quando nos referimos ao Algarve o conhecimento, ou desconhecimento, ganham especial dimensão.De facto, entre a Páscoa e o equinócio de Outono milhões de portugueses rumam ao Algarve. Percorremos as auto-estradas, instalamo-nos no hotel escolhido, apanhamos sol na nossa praia preferida e frequentamos alguns restaurantes.Conhecer o Algarve é outra coisa.Claro que num congresso que durou uma manhã não fiquei a conhecer o Algarve, mas apreendi alguma informação relevante.Sendo o Algarve responsável por 5% do nosso PIB, já se falarmos do sector primário o Algarve responde por quase 10% do PIB.Por outro lado, quando tanto se fala de novos aeroportos, convirá ter presente que o aeroporto de Faro é responsável por 15% do movimento aéreo português.O Algarve tem quase 100.000 empresas e os empresários presentes foram unânimes a reconhecer a imprescindibilidade da imigração para desenvolverem a sua actividade. Aliás, foi expressamente salientado o exemplo da Escola de Hotelaria com programas próprios para qualificar os imigrantes.Como foi louvada a modernização do comércio de proximidade, verdadeira âncora da sustentabilidade urbana.Empresas que se dedicam a actividades diversificadas. Muitas com grande capacidade exportadora em áreas como os produtos eléctricos, a agricultura ou a prestação de serviços qualificados.Refira-se, ainda, a enorme capacidade de atracção de investimento directo estrangeiro.Por outro lado, e apesar do momento eleitoral, registou-se um distendido ambiente entre todos e uma enorme confiança na região e na previsibilidade da sua evolução.Da próxima vez que cada um de nós for ao Algarve à procura do sol e praia, recomenda-se que olhe em volta.O Algarve é muito mais do que sol e praia. Como certamente outras zonas do país terão realidades relevantes que desconhecemos.Basta estar atento e cumprirmos, enquanto país, a frase latina com mais de dois mil anos – (Portugal) “conhece-te a ti mesmo”. Advogado e gestor