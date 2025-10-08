Leão XIV, um farol de esperança

No passado Sábado, dia de S. Francisco de Assis, o Papa Leão XIV assinou a sua primeira Exortação Apostólica, Dilexi te, que será apresentada amanhã, dia 9 de Outubro. No mesmo dia do santo franciscano, outro momento histórico foi assinalado: pela primeira vez desde 1968, um Papa esteve presente no juramento de obediência da Guarda Suíça. Foram 27 jovens que se apresentaram para jurar fidelidade e obediência ao Papa. Depois de uma audiência do jubileu dedicada aos migrantes, na Praça de S. Pedro, onde Leão XIV reflectiu sobre o significado da esperança cristã, convidou os fiéis a desenvolver as suas corajosas escolhas baseadas nas palavras do Evangelho. Num tempo de renovação de um jubileu, a ideia de se começar de novo com base na fé e na esperança é um estímulo àqueles que, por qualquer motivo, precisam e querem mudar de vida. Tendo como linha de pensamento o facto de a esperança ser também uma escolha, relembrou a opção de quem nos deve guiar o caminho: a “justiça ou a injustiça, Deus ou o Dinheiro”. Numa época em que, cada vez mais, as coisas materiais e a sua obtenção se sobrepõem às espirituais, é interessante ter visto o Papa Leão XIV sublinhar a importância das escolhas – e as escolhas corajosas – dando o exemplo de uma mulher: Santa Clara. Poucas horas depois, o exemplo foi então de jovens. A sua presença numa cerimónia da sua Guarda, em que, quase por 60 anos, mais nenhum Papa esteve presente, foi um sinal importante na linha da tradição. As suas palavras seguiram a continuidade do pensamento das proferidas pela manhã: louvar a escolha daqueles jovens pelo compromisso “pelo valor da disciplina, do sacrifício, de viver a fé”, reflectindo no significado “de dar a sua própria vida ao serviço e a pensar nos outros”.Há várias formas de não sermos egoístas quando fazemos as nossas escolhas de vida. E ter um Papa a nos recordar isso e a valorizar esses sacrifícios é reconfortante, qual farol, de esperança, dentro da tradição cristã, mas também dos valores humanistas, independente da fé de cada um.Professora auxiliar da Universidade Autónoma de Lisboa e investigadora (do CIDEHUS). Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico