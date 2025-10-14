La Guarania, género musical da alma paraguaia

O Paraguai é um país de tradições culturais profundamente enraizadas, com duas línguas, uma delas o guarani, dos povos indígenas da América do Sul. E a música e a gastronomia estão intimamente ligadas ao sentimento popular paraguaio e têm uma característica muito peculiar que o distingue de outras comunidades latino-americanas. O 2025 é um ano importante para o Paraguai, pois marca o centenário da criação da GUARANIA, um género musical que surgiu no país e se espalhou para outras partes da América do Sul.A Guarania foi criada em meados da década de 1920, por José Asuncion Flores, que buscava expressar a identidade cultural de seu país após a Guerra do Paraguai. O género é caracterizado por suas melodias suaves e letras que falam de amor, natureza, e os sentimentos do povo paraguaio, e reflete sua luta e sua esperança. De facto, Flores possuía o dom de adaptar o som das palavras à música. E outra questão muito importante era o uso da língua guarani. Para o Maestro Flores, tratava-se de chegar à alma dos paraguaios, pelo que era crucial, paradigmático e vital compor melodias enraizadas nesta doce língua. As suas partituras, elaboradas com a sua mestria virtuosa, tornaram-se lendas, e delas nasceu o guarani, uma inspiração que advém da sua profunda compreensão dos sentimentos do povo. Tinha este talento mágico e a sabedoria para compreender e transmitir a alma do Paraguai na sua arte. As suas obras e o seu legado de infinita magia musical fazem parte do património cultural do Paraguai. Por isso, pode dizer-se que a sua vida e a sua música estão indissociavelmente ligadas à construção social e cultural do Paraguai.Em 1925, José Asunción Flores criou o seu primeira Guarania, “JEJUI”, uma peça instrumental estreada por um trio de artistas tocando piano, violino e violoncelo. A Guarania é um género musical caracterizado pela sua cadência lenta e compassada, geralmente composto em compasso 2/4 ou 12/8. Para o povo paraguaio, a Guarania representa muito mais do que música: é a identidade de cada nação, o sentir de cada paraguaio e a nostalgia transformada em som. A Guarania é, verdadeiramente, o reflexo da alma paraguaia.Em 2024, a UNESCO reconheceu a Guarania, como Património Cultural Imaterial da Humanidade. O Paraguai celebra com orgulho o Ano Nacional da Guarania. Ela cria uma paisagem sonora que evoca emoções profundas e promove um sentido de comunidade e pertencimento entre os paraguaios.No final, a Guarania destaca-se como uma obra para a compreensão não só da música paraguaia, mas também das complexas dinâmicas culturais da América Latina. A Guarania, com suas raízes profundas, continua a ser um símbolo da identidade paraguaia, uma expressão de um povo que, ao longo do século, encontrou nas suas canções a voz de sua história e de seus sentimentos. A música, assim, permanece viva e pulsante, refletindo a essência e a diversidade da cultura latino-americana. Embaixador, Cônsul-Geral da República do Paraguai