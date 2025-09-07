Guiné-Bissau: Guia para a salvação!

Prioritário, uma nova constituição. As massas precisam de sentir que viraram a página, pois estão todos preparados para novos começos de sonhos antigos, adiados. É esta a esperança que a renovação da Páscoa e do Tabaski trazem. Sejam astros e proponham esta “aspirina”, que terá o efeito placebo desejado, um primeiro alívio! As propostas para a nova constituição, devem imperativamente dar um sinal de saída definitiva do paradigma actual, de indefinição entre Presidencialismo e Semipresidencialismo. Separar as águas e definir, sem ambiguidades, os papeis e poderes do Presidente (PR) e do Primeiro-Ministro (PM)!Guia/Proposta:Primeiro, o Poder Executivo não pode ser partilhado entre PR e PM. Porquê? Porque é a não partilha, que garante a separação de poderes, porque se assim não for, não é democracia, é multipartidarismo;Segundo, perceber que esta “simples” definição entre quem é quem e pode o quê, em cascata, vai afectar tudo o resto, evitando o actual cenário de acumulação dos poderes presidenciais;Terceiro, caso os bissau-guineenses optem por uma constituição presidencialista, esta também deverá estar blindada, de forma a não se repetir o actual cenário. Reforço a necessidade do sinal de mudança/esperança a dar à população;Quarto, é também necessário reforçar os poderes do Parlamento. Este, num regime presidencialista, não pode estar à mercê dos poderes presidenciais. Antes pelo contrário, terá de ter poderes de fiscalização do PR e do governo e, em último caso, poderes para a destituição do PR, através de votação em assembleia, caso este entre num processo de acumulação de poderes indevido;Quinto, uma nova constituição com uma boa quadrangulação de freios-e-contra-pesos, entre PR, PM, Governo e Tribunais, pode servir um caminho presidencialista ou Semi-presidencialista. Mas é isso que é preciso definir e, enquanto assim não for, as massas continuarão a marcar passo na mente e no bolso!Por último, este guia terminaria com a seguinte conclusão:“A partir da nova constituição definidora do tipo de regime, decorrerá a cascata das reformas da Administração Pública, fiscal, diversificação económica, bom ambiente de negócios, confiança dos bancos, empréstimos, galinhas e cabritos para todos/as”. Força Guiné-Bissau, que o Mundo é dos descamisados!O Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.