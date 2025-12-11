Godos tropicais

Da mesma forma que a Justiniano, imperador romano do século VI, bastou ficar parado enquanto os invasores góticos se batiam entre si, também Lula da Silva, presidente do Brasil do século XXI, assiste de camarote às lutas, intrigas e fofocas das direitas, com as eleições de 2026 no horizonte.Na antiguidade, os godos dividiam-se entre visigodos e ostrogodos, com vândalos, alanos, amalos, baltingos, seguidores de Alarico, de Ataúlfo e de Teodorico; na atualidade a direita brasileira desdobra-se entre moderados e extremistas, apoiantes dos governadores estaduais Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, e fãs de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, fora os adeptos de Michelle, também Bolsonaro de apelido. Michelle, que lidera a ala feminina do Partido Liberal, criticou o apoio partidário à candidatura ao governo do estado do Ceará de Ciro Gomes, que nas últimas eleições chamou Jair Bolsonaro de corrupto e ladrão de galinhas. Imediatamente, Flávio, primogénito de Jair, veio em socorro do cacique local que havia feito a escolha, chamando-a de pragmática e concertada com o próprio pai. Os irmãos fizeram um excitado coro a favor de Flávio e contra Michelle. Quando a ex-primeira-dama do Brasil parecia goleada, acabou por virar o resultado ao ser aplaudida pelos extremistas para quem alianças de conveniência são sinónimo de fraqueza moral. Na sequência, após visita à cela do pai, Flávio pediu desculpas à madrasta. Mas anunciou candidatura própria a presidente.Esse anúncio deixou Tarcísio, considerado o único nome de direita capaz de assustar Lula, em sonoro silêncio. O mesmo Tarcísio esteve no meio de um tiroteio entre Jair e o filho Eduardo, que acusou o governador de ficar de braços cruzados enquanto o pai era condenado por golpe. Um encontro entre Tarcísio e Jair no auge da briga levou mesmo Eduardo a mandar o progenitor “tomar no c*”. A seguir, Valdemar Costa Neto, o presidente do partido de todos os bolsonaros, disse que se Eduardo cogitasse anunciar candidatura à presidência ajudaria a matar o pai. “Isso é de uma canalhice que não esperava nem mesmo de você, Valdemar”, disparou Eduardo. “Canalhice é xingar o próprio pai e achar que tem votos, os votos são do seu pai, não seus”, ripostou o líder do PL. Pelo meio, o pastor Silas Malafaia chamou Eduardo de “babaca” que, dessa vez, com medo do televangelista, apaziguou. Carlos Bolsonaro, por seu lado, quer ser candidato a deputado em Santa Catarina, para irritação da parlamentar local Ana Campagnolo, que despertou a ira dos outros filhos de Bolsonaro e de um senador catarinense. Julia Zanatta, deputada do mais bolsonarista dos estados, decidiu então fotografar-se com armas e a legenda “Game of Santa Catarina”, aludindo à série Game of Thrones.Em Pernambuco, Gilson Machado, sanfoneiro bolsonarista da banda de forró Brucelose, ameaça mudar de partido se não for escolhido como candidato local ao Senado e no Rio de Janeiro a disputa adivinha-se ainda mais fratricida. O império de Lula, como Roma, até pode cair um dia mas não por ação destes godos tropicais. Jornalista, correspondente em São Paulo