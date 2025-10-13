“África – Mãe África” 2025 – último trimestre

Quem não se lembrar do Carlos “Filinto” Botelho e do Jorge Pimba Marreta, pode passar o jornal ao próximo e seguir viagem. Quem se lembrar, vai certamente sentir ecoar na primeira referência um, “meteorologia, hoje vamos falar de meteorologia, chuva, sol, cacimbo, lama. Lama, botas. Botas, botas da tropa. Botas da tropa, guerra e guerra, África, mãe África, e é para lá que vamos, ao Cacuácu, entrevistar este Menino Jesus, com cara de Michael Jackson”! E havia também um Rei Mago, sósia de Nino Vieira, bem como a sugestão do livro “Congo de Natal, de Charles Dingas”!“África – Mãe África”, como tudo à antiga, confirma-se nas suas contradições e enquanto descobrimos uma Madagáscar, que não é da Disney e cujo Presidente (PR), Andry Rajoelina, 51, é PR desde 2003. Tinha 29, quando foi eleito, sendo natural uma rejeição transgeracional. De tal forma, que os militares se recusam a disparar, 22 mortos e mais de 100 feridos depois, engrossando agora as fileiras da contestação.Enquanto esta Geração Z faz a contestação “de cabeça para baixo” no hemisfério sul, no “umbigo da cruz imaginária” que a linha do Equador faz com o Meridiano de Greenwich, que até já foi de Lisboa e de Madrid, ficam os Camarões, cujas presidenciais decorreram ontem e hoje deverão confirmar a vitória do geronte PR Paul Biya, 92, há 40 no trono!A Costa do Marfim confirmou não autorizar o ex-PR Laurent Gbabo e o líder da oposição, Tidjane Thiam, a concorrerem às presidenciais de 25 de outubro, transformando o dia eleitoral, no dia do plebiscito a um quarto mandato do PR Allasane Outtara, 82! Vão em 237 detidos, nos protestos que continuam em crescendo, desde o dia 4!A República da Guiné viu recente plebiscito a uma nova Constituição, que permite ao PR Interino Mamady Doumbouya, que foi de Cabo a Coronel, liderando o golpe em 2021, apresentar-se limpo e presidenciável a 28 de Dezembro, a data fixada para as eleições e fim do processo de transição. Também aqui estão os “zês” da zizânia, a contestar militares e todo o estabelecimento.O que é que a Geração Z não tem?Não tem os doirados da Sala Oval, nem das condecorações militares ao peito. Por serem tratados como transparentes, no trabalho e na família, têm as medalhas invisíveis do competente, a quem o chefe tudo pede, pois sabe que não terá que corrigir! Ser competente e ignorado, é de emigrar, para não comprar a corda!O que é que a Geração Z não quer?Não se quer, sobretudo, afogar-se no lodo da frustração em que viu os seus pais involuírem, sempre alimentando a esperança, enquanto o fel se ia acumulando no fígado, e por isso ainda o regam com vinho!Politólogo/arabista, www.maghreb-machrek.pt. Escreve de acordo com a antiga ortografia