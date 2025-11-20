Durante os violentos conflitos na Irlanda do Norte, conhecidos como The Troubles, morreram 392 voluntários do IRA, o exército republicano irlandês que lutava contra o colonialismo do Reino Unido, segundo estudo da Queen ‘s University Belfast. Entretanto, de acordo com a contabilidade do jornal britânico The Independent, 133 deles, mais de um terço, morreram em explosões detonadas prematuramente por membros do próprio IRA, sobretudo nos anos 70, quando o desconhecimento sobre o funcionamento dos dispositivos era a regra.No lado unionista, as contas são ainda mais absurdas: dos paramilitares leais a Londres mortos no período, cerca de 50% foram abatidos por explosões auto provocadas, diz o CAIN, relatório académico oficial sobre os The Troubles. A imprensa local usou à época como metáfora para definir este estranho fenómeno o termo futebolístico own goal, isto é, autogolo (ou gol contra, no português do Brasil). “Mais um autogolo dos unionistas” ou “mais um autogolo do IRA”, lia-se sempre que uma bomba rebentava nas mãos do próprio terrorista. Vem esta introdução sobre autogolos metafóricos na distante Irlanda a propósito da atualidade política brasileira, também cheia de metafóricos terrorismos. A menos de um ano de mais um acirrado combate nas urnas, parece que os dois campos da disputa, o do centro-esquerda, liderado pelo presidente Lula da Silva, e o da extrema-direita, em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão num duelo de autogolos.Lula estava em queda acentuada nas sondagens desde o início do ano, principalmente por culpa da inflação em alimentos básicos. O deputado Eduardo Bolsonaro, terceiro filho de Jair, emigrou então para os EUA com uma bomba na mente: pressionar a Casa Branca a vincular a diminuição de tarifas sobre setores estratégicos brasileiros à absolvição do pai no julgamento por golpe de Estado.Como o governo, unido aos empresários mais afetados, soube negociar com Washington uma improvável reunião entre Lula e Donald Trump para baixar as tarifas, como Bolsonaro, afinal, acabou mesmo condenado a inequívocos 27 anos de cadeia, como o próprio Eduardo enfrenta processo de suspensão de mandato parlamentar e acusação em tribunal por obstrução de justiça e como o presidente brasileiro voltou a crescer na aprovação popular por causa de tudo isto, podemos dizer que a bomba explodiu quatro vezes e com estrondo nas mãos do deputado detonador - ou, então, que foi um autogolo à Tomás Araújo.Na mó de cima, Lula decidiu o quê? Chutar ao ângulo da própria baliza. Às vésperas da operação contra o Comando Vermelho no Rio, disse que “os traficantes são vítimas dos consumidores”, uma declaração aproveitada pela extrema-direita à exaustão nas redes sociais e rejeitada, segundo as pesquisas de opinião, por 81% dos indecisos, aqueles que, quando se decidirem, decidirão as eleições.Por este andar, os dois lados vão bater o recorde do Stade Olympique de l’Emyrne, clube do Madagascar que em 2022, frente à rival Association Sportive Adema, marcou 149 autogolos em protesto contra o nível das arbitragens da ilha no Oceano Índico. Jornalista, correspondente em São Paulo