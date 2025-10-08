Esta semana celebramos o 10 de Outubro - Dia Mundial da Saúde Mental - criado com o objetivo de aumentar a consciencialização ao tema, diminuir o estigma e garantir o acesso aos cuidados necessários. É um dia que cada vez passa menos despercebido pelas instituições e organizações.A saúde mental tem impacto ao longo da vida das pessoas, desde antes do nascimento, ao longo de toda a gravidez, até aos últimos dias. É um tema complexo pela quantidade de elementos que podem interferir na saúde mental das pessoas ao longo das diferentes fases de vida. Estamos integrados em sistemas que nos influenciam e que podem potenciar ou mitigar os nossos recursos, como a família, os amigos, a zona onde vivemos ou a cultura e leis às quais estamos expostos. A boa notícia, é que dada a quantidade de elementos que influenciam a nossa saúde, que tornam complexo o tema, também nos dá uma possibilidade enorme de atuação para promover saúde.Ao longo destas nossas várias fases, existe espaço para criar medidas, sensibilizar, prevenir e intervir ao nível da saúde mental. Talvez os cuidados de saúde primários, as escolas e as organizações sejam os meios primordiais para o fazer, dado o número de anos que têm de interferência direta na pessoa e serem palco em algumas fases mais críticas. Também as famílias, claro, mas que são acompanhadas e influenciadas por estes três sistemas.Em 2024, a Organização Mundial de Saúde (OMS) destacou o trabalho como tema principal para este dia. De facto, a maioria das pessoas trabalha mais de quarenta anos. Neste período passamos por imensos desafios e conquistas. As organizações têm impacto no indivíduo, na sua família mas também no local onde estão inseridas e, consoante o seu negócio, no valor que trazem para a sociedade, podendo também ser promotoras de saúde mental. Embora tenha sido o tema de 2024, será sempre um tema para o 10 de Outubro e para todos os dias do ano. Realizar ações de sensibilização neste dia, ou neste período é bom, mas não chega. Há um longo caminho a fazer na avaliação e mitigação de riscos psicossociais, na preparação da transição para a reforma, nas políticas parentais, no equilíbrio trabalho-vida pessoal, como na desmistificação do tema e na criação de respostas para uma intervenção adequada.Este ano, a OMS escolheu dar destaque à saúde mental nas emergências humanitárias. Relembra a importância de cuidar da saúde mental das pessoas afetadas por crises como desastres naturais, conflitos e emergências de saúde pública. Atender às necessidades imediatas, apoiar a longo prazo para a recuperação e reconstrução das famílias e das comunidades. E estas crises não acontecem só nas outras partes do globo, como já fomos confrontados em 2025.A saúde mental é para todos mas todos somos chamados a contribuir para a nossa e para a dos outros. Quando todos os dias forem 10 de Outubro, ganhamos todos: pessoas, organizações e sociedade.