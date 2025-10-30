Aprender a poupar é preparar o futuro

Num tempo em que o custo de vida aumenta e a incerteza económica se faz sentir, poupar tornou-se um desafio para muitas famílias. Mas é também uma oportunidade: a de ganhar autonomia, planear o futuro e reforçar a segurança financeira. E tudo começa com conhecimento.A literacia financeira é um investimento com retorno garantido. Compreender como gerir um orçamento, avaliar produtos financeiros ou preparar a reforma são competências que dão às pessoas mais controlo sobre as suas decisões. Uma sociedade financeiramente informada é também uma sociedade mais confiante e resiliente.A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) tem colocado a literacia financeira no centro da sua missão. Para além de supervisionar e regular o mercado, desenvolve iniciativas que ajudam os cidadãos a tomar decisões informadas. O Portal do Consumidor1 disponibiliza guias, simuladores e informação clara sobre direitos e deveres, enquanto novas regras reforçam a transparência de comissões, rendibilidades e riscos, tornando os produtos mais comparáveis e compreensíveis.Mas a literacia só é eficaz quando chega a todos. É essencial adaptar a linguagem e os canais de comunicação, levando a mensagem a diferentes públicos – dos jovens aos seniores e aos mais vulneráveis, das famílias às pequenas empresas. Além das suas iniciativas próprias, a ASF está também envolvida no Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF), juntamente com o Banco de Portugal e a CMVM, que tem promovido o acesso à informação financeira de forma inclusiva. O PNFF mobiliza escolas, autarquias, empresas, associações e outras instituições, transformando o conhecimento financeiro em prática quotidiana. Através de iniciativas como a “Semana da Formação Financeira” e o portal “Todos Contam2”, são promovidos comportamentos financeiros mais informados e responsáveis, junto de diversos públicos, de forma simples e acessível.A poupança de longo prazo assume, neste contexto, um papel central. Num país em que o envelhecimento demográfico é uma realidade e em que muitos dos que deixam a vida ativa enfrentam rendimentos disponíveis substancialmente menores, resultando em carências de proteção, é fundamental reforçar a poupança complementar. Os produtos de poupança de longo prazo, como seguros e fundos de pensões, são instrumentos que oferecem segurança, diversificação e gestão profissional – transformando decisões regulares em estabilidade futura.Promover a literacia financeira é mais do que ensinar a guardar dinheiro: é capacitar cada cidadão para uma poupança inteligente, que faça sentido no presente e proteja o futuro. Aprender a poupar de forma estratégica significa canalizar recursos de baixo rendimento para instrumentos de longo prazo. Cada decisão informada é uma oportunidade de reforçar a tranquilidade financeira e de preparar o futuro com autonomia e confiança.Aprender a poupar é preparar o futuro – e o futuro começa sempre no presente.Presidente da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões