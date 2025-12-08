Ambição nunca deve sobrepor-se à competência

Quando falamos de forças de segurança, esta frase deixa de ser um slogan e passa a ser um teste simples à decência de quem governa.Trabalhadores não são linhas de Excel.Os homens e mulheres da PSP não são variáveis de uma folha de cálculo. São profissionais que acumulam noites, feriados, risco permanente, desgaste físico e emocional.Defender o trabalho e os trabalhadores não é um luxo ideológico – é um dever mínimo de um Estado que se diz democrático.Por isso, uma reunião sindical não é um ritual burocrático: é o momento em que o Governo mostra, sem disfarces, o respeito – ou a falta dele – por quem está na linha da frente.Não pode existir farsa no “processo negocial”.Na reunião de 28 de novembro, a que se espera como “negocial”, não houve verdadeira negociação. Houve um guião pré-escrito.Em vez de uma ministra da Administração Interna a liderar e a assumir escolhas, vimos, uma vez mais, um membro do Governo da tutela transformado num bibelot institucional, enquanto a Secretária de Estado da Administração Pública assume o comando político da reunião, em nome do “equilíbrio de contas”.É a hierarquia republicana de pernas para o ar: a segurança interna na sombra, as finanças no centro do palco. Os polícias deixam de ser pessoas com direitos e passam a ser rubricas orçamentais.Propostas de cêntimos para problemas de décadas.Se isto ainda fosse apenas um problema de formas, já seria grave. Mas o conteúdo da proposta torna tudo mesmo insultuoso.O Governo apresenta como “primeira prioridade” a revisão dos serviços remunerados, aumentando em 15% e 10% esses valores – para cerca de 51,60 euros, por quatro horas de serviço fora do horário normal (mais nos fins de semana e noites). Como pode o governo vender o tempo de folga dos polícias aos privados a um custo menor do que aquele que paga no serviço normal? Ao mesmo tempo, anuncia um aumento de 2,15% no suplemento especial de serviço, que segundo a própria ASPP/PSP abrange apenas 18% do efetivo e representa 3 a 7 euros mensais para quem o recebe. ￼Ou seja:\t•\tmexe-se sobretudo num instrumento pago, em grande parte, por privados;\t•\toferece-se a uma minoria uns poucos euros;\t•\t82% dos polícias ficam exatamente na mesma.Isto depois de anos a exigir-se mais disponibilidade, mais flexibilidade, mais risco, e após um acordo assinado em 2024 que apontava para discutir a sério vencimentos, suplementos e portaria de avaliação. Em vez de uma resposta global, o que aparece é uma operação de cosmética orçamental.Não é sério. Não é negociação. É uma encenação.Democracia de discurso, poder de bastidores.Em público, multiplicam-se declarações de respeito pelas forças de segurança. À porta fechada, empurra-se para a frente uma proposta que vale cêntimos para alguns e nada para a maioria, conduzida politicamente por quem olha para a PSP apenas através das colunas do orçamento.É o exercício do poder sem assumir o poder: esconde-se tudo atrás da técnica, da “sustentabilidade”, como se tratar com dignidade quem garante a ordem fosse um risco e não uma obrigação.A polícia continua. A ASPP/PSP também.A PSP continuará a cumprir. A ASPP/PSP continuará a denunciar, a exigir e a recusar pactuar com processos negociais que humilham quem representamos.Ambição nunca deve sobrepor-se à competência. Muito menos quando está em causa a dignidade de quem garante, todos os dias, a segurança de um país inteiro.Aos que negoceiam, deixo apenas isto: não humilhem. Cada vez que o fazem, não atingem apenas um sindicato ou uma classe profissional – ferem a confiança na própria democracia que dizem defender.