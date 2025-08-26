A perseguir Paul McCartney... Hoje e ‘Yesterday’

Demorei 60 anos a regressar à cena do “crime”. O crime que me foi atribuído, então jovem jornalista recém-colocado em Lisboa em 1965, pelo meu editor em Nova Iorque, era perseguir Paul McCartney algures no sul de Portugal.“Ouvimos dizer que Paul McCartney está de férias numa vila piscatória no sul de Portugal. Toda a Fleet Street e o mundo pop estão à espera de uma história! E ele está com a sua noiva Jane Asher”, disse o meu editor americano, desligando o telefone depois de me ordenar “encontra-o”... e deixando a minha óbvia pergunta “mas qual é a vila piscatória?” sem resposta.Eu trabalhava para a Associated Press, cujos importantes clientes internacionais incluíam os tablóides britânicos conhecidos por “Fleet Street”.Lembro-me do meu pânico naquele segundo: “o que acontece se falhar uma das minhas primeiras missões aqui!”A solução para o pânico era agir.Peguei numa pequena mala, entrei no meu mini Cooper e segui para Albufeira. Imaginei que poderia ser o destino do famoso cantor dos Beatles, uma vez que a vila piscatória se estava a desenvolver como ponto turístico e a tornar-se popular entre os britânicos.O meu palpite estava certo, não tive de conduzir até outras aldeias.E agora, 60 anos depois, em frente ao Hotel Boa Vista, onde localizei Paul McCartney com a sua noiva, havia pouco que me fizesse lembrar esses dias, a não ser aquele avistamento que satisfez o meu editor! Não foi uma busca difícil, pois havia poucos “hotéis” lá naquela época.Muitas décadas depois, a vila piscatória transformou-se numa cidade turística com dezenas de hotéis, restaurantes e bares. Mas sim, o que ficou foi a bela água azul-turquesa, com praias infinitas e os simpáticos locais.Paul McCartney não foi muito simpático comigo naquela altura. Quando recuperei as forças e bati à porta do seu quarto de hotel, ele abriu-a e fechou-a na minha cara quase de imediato, dizendo “No Press”. Mas vi Jane Asher ao fundo.Vitória! Ou quase!Deu-me material suficiente para escrever a minha história e satisfazer o meu editor e a “Fleet Street”.ALBUFEIRA, agora com uma população de 35.000 habitantes, mas que atinge mais de 300.000 nos meses de Verão, mal se lembra que foi o local onde a versão final da imortal canção Yesterday foi composta por McCartney.Originalmente, compô-la no seu piano, colocando o título provisório de Ovos Mexidos. A letra de Yesterday dizia originalmente: “Ovos mexidos, ohh como eu amava as tuas pernas” (“Scrambled eggs, ohh how l Loved your legs”). Depois, mudou.Desde então, graças às 3000 versões ou interpretações da canção, entrou para o Guinness Book of Records..A canção é sobre um amor perdido porque uma amante deixou o autor quando este disse a coisa errada que a afastou.Ao longo dos anos, Albufeira tornou-se conhecida por construções agressivas, vida noturna agitada e fluxos de turistas, principalmente do Reino Unido. Mas, desde que os voos diretos de Nova Iorque para Faro começaram recentemente, também os americanos experimentam agora os prazeres da região. E o New York Times tornou-a um tema deste mês e o foco de uma “nova geração” de turistas.Por exemplo, dois hotéis Porto Bay, o Porto Bay Falesia e o recém-inaugurado Porto Bay Blue Ocean, estão um ao lado do outro, com uma capacidade total de 600 quartos, graças à clientela internacional de alto padrão durante os meses de verão.A fórmula é uma mistura de gastronomia requintada, uma profusão de piscinas, incluindo as exclusivas para adultos, várias praias acessíveis, serviço atencioso e recantos privados com pinheiros para quem procura privacidade e tranquilidade.O grupo renovou 700 metros de frente marítima com passeios de madeira, reduzindo o consumo de gás em 75%, com iluminação LED e painéis solares, bem como irrigação gota-a-gota para abastecer jardins de ervas e canteiros de flores.Talvez esta fórmula seja a resposta certa para o turismo de massas apoiado em mochileiros que geralmente não deixam muita receita, mas destroem aldeias costeiras ou centros urbanos.“Antigamente, tínhamos grandes estrelas como Cliff Richards, Tom Jones e Bonnie Tyler, que colocaram Albufeira no mapa”, disse Fernando Filipe, diretor-geral do Porto Bay Blue Ocean. “Temos agora um novo conceito sustentável”.Poucas destas estrelas ainda possuem aqui as suas casas de veraneio, mas regressam para atuar com frequência.Post-scriptum: O destino deu-me outra oportunidade com Paul McCartney no seu regresso a Inglaterra, enquanto conduzia de volta para o aeroporto de Lisboa. .Desta vez, o meu editor foi mais específico no que diz respeito a estes movimentos e disse-me para me encontrar com ele na Portela antes que ele embarcasse no avião com a noiva. Fui incumbido de lhe dar a notícia de que recebeu a “OBE-Ordem do Império Britânico” da Rainha Isabel. O título precedia o seu título “Sir”, que ainda hoje usa.Desta vez, um Paul McCartney feliz e simpático conversou comigo e até posámos para registar o momento, uma foto que agora adorna a parede do meu escritório.A letra de Yesterday pode soar nostálgica:“Todos os meus problemas pareciam tão distantes, agora parece que vieram para ficar. Oh, eu acredito no ontem” (“All my troubles seemed so far away, now it looks as though they’re here to stay. Oh, l believe in yesterday.”Sim, o amor por Albufeira pode ter sido diferente ontem, mas ainda está aqui agora.Jornalista americano, que trabalhou como correspondente da Associated Press, com uma longa carreira internacional, vive agora em Portugal