161 anos depois, o DN reinventa-se para cumprir a sua missão

O Diário de Notícias celebra hoje 161 anos de vida com uma edição especial dedicada ao futuro do país e do mundo. Antecipamos os temas que vão marcar 2026 na política, na economia, na cultura, no desporto, na tecnologia e na atualidade internacional, numa edição que vive tanto no papel como no digital, com vídeos, infografias e conteúdos exclusivos em dn.pt.Este aniversário assinala também o fim de um ano particularmente exigente e decisivo para o DN. Implementámos uma estratégia de transformação digital que está a reposicionar o jornal como uma marca multiplataforma: uma edição impressa diária, um site permanentemente atualizado e novos formatos em vídeo e podcast.Os resultados já se fazem sentir. Em apenas 12 meses, a audiência digital do DN mais do que duplicou: passámos de 1,27 milhões para 2,7 milhões de utilizadores únicos mensais. As visualizações cresceram de 6,14 para 22 milhões e as visitas de 2,8 para 7,6 milhões. Estes números confirmam que o DN tem futuro no digital e que pode competir, de igual para igual, com qualquer grande jornal nacional. Ao mesmo tempo, continuamos a publicar a edição impressa de segunda a sexta-feira, enquanto esta continuar a ser relevante para os nossos leitores.Mas a modernização não nos afasta do que nos define. Há 161 anos que o Diário de Notícias procura contar a vida tal como ela é, ajudando os leitores a compreenderem o mundo e a tomarem decisões informadas. A tecnologia muda, os suportes evoluem, mas a essência do jornalismo - rigor, independência e serviço público - permanece inalterada desde 29 de dezembro de 1864.O ano de 2025 foi dedicado à reorganização interna, ao reforço da eficiência e à consolidação da nossa presença digital. O próximo ano será de expansão sustentada: novos cadernos temáticos, mais podcasts, maior presença no terreno de norte a sul do país e iniciativas que reforcem a ligação à nossa comunidade. Em breve, daremos a conhecer novos projetos que aprofundam esta ambição.A todos os leitores, parceiros e anunciantes, o nosso sincero agradecimento pela confiança e pelo apoio neste momento de transformação. O DN entra no seu 162.º ano com a mesma determinação que marcou a sua fundação: inovar, informar e servir.Aos nossos leitores, parceiros e anunciantes, o nosso muito obrigado pela confiança e pelo apoio neste momento de transformação. Concluo com um agradecimento aos nossos acionistas, pelo apoio que têm dado ao projeto, à administração e a todos os funcionários do Global Media Group, nos seus diferentes departamentos. E um enorme abraço a toda a redação do Diário de Notícias, que todos os dias faz este jornal centenário, por vezes em circunstâncias desafiantes, mas sempre com profissionalismo, dedicação e amor ao nosso jornal e ao jornalismo.A todos, um excelente ano de 2026.Diretor do Diário de Notícias