Vítima do sistema, fantasista ou ambos?

O que surpreende não são as investigações, mas sim a duração e a intensidade desse escrutínio. Depois de uma pesquisa rápida na internet foi possível perceber que nenhum outro académico britânico recebeu tanta atenção por parte dos órgãos de comunicação social, logo após a contratação por uma instituição universitária, como Arday. Telegraph, Times, Guardian, BBC, Sky e ITV foram alguns dos que, simultaneamente, alocaram recursos à investigação deste professor de Sociologia.

Houve investigação pública sobre as suas credenciais, sobre os seus feitos pessoais, sobre a sua tese de doutoramento, sobre os artigos científicos publicados, sobre as nomeações honorárias… na verdade, sobre tudo. Ninguém esperou por uma denúncia, por uma retratação de um artigo científico, por um escândalo científico. Pelo contrário, assumiu-se, à partida, que havia algo de errado com Arday.

Se o escrutínio é devido? Com certeza. Mas se uma figura é investigada durante tanto tempo e com tanta perseverança, sem que haja razão aparente ou, pelo menos, casos similares que o tenham justificado, parece-me que isto nos devia fazer pensar. Sobretudo quando a consequência desse escrutínio é a morte do visado.

Os casos de fraude científica – que não parece ser o caso – e até de plágio (que não foi provado) não são inéditos na Europa, nem sequer no Reino Unido. Mas geralmente são tornados públicos depois de uma investigação interna das instituições que, confirmando a existência de irregularidades, a decidem então revelar. Arday, por outro lado, foi imediatamente visado simplesmente porque apareceu.

Está ainda por provar o plágio – cuja acusação foi tornada pública no mês passado –, mas a demissão foi praticamente inevitável. Arday entregou a sua carta de rescisão da universidade no dia 5 de agosto e, se Cambridge começou por reagir defendendo o docente, em julho – afirmando que as acusações faziam parte de “uma campanha vil para minar a sua credibilidade” –, o discurso não demorou a mudar. Na sexta-feira em que Arday foi encontrado morto, o discurso tinha mudado: “A universidade continuará a investigar as circunstâncias em torno da nomeação e do mandato de Jason Arday”, referiu Cambridge num comunicado, depois de alguns académicos acusarem a instituição de querer apenas cumprir as quotas relativas aos objetivos de diversidade e inclusão, aligeirando os processos de contratação.